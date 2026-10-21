SRBIJA ĆE POSLE 25. NASTAVITI ISTIM PUTEM: Da ostanomo dostojanstveni i mirni

GRAĐANI u Nišu veruju u pobedu Aleksandra Vučića i liste "Ujedinjena Srbija".

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Šta očekujet od današnjeg skupa?

- Očekujem dobro raspoloženje i optimizam.

Šta očekujete posle 25. oktobra?

Očekujem da će Srbija nastaviti istim putem, kao što je i do sada, uz i dalje progleme koje ćemo imati jer jedan dobar deo naših građana ostaće nezadovoljan neosvajanjem vlasti, a to se neće tako lako smiriti, na žalost.

Da li imate nešto da poručite?

-Poručio bih onoš, što mislim da i većina građana i želi, da ostanemo dostojanstveni, mirni, da ko god da pobedi, da strana koja je izgubila to prihvati demokratski.