SRBIJA ĆE POSLE 25. NASTAVITI ISTIM PUTEM: Da ostanomo dostojanstveni i mirni
GRAĐANI u Nišu veruju u pobedu Aleksandra Vučića i liste "Ujedinjena Srbija".
Šta očekujet od današnjeg skupa?
- Očekujem dobro raspoloženje i optimizam.
Šta očekujete posle 25. oktobra?
Očekujem da će Srbija nastaviti istim putem, kao što je i do sada, uz i dalje progleme koje ćemo imati jer jedan dobar deo naših građana ostaće nezadovoljan neosvajanjem vlasti, a to se neće tako lako smiriti, na žalost.
Da li imate nešto da poručite?
-Poručio bih onoš, što mislim da i većina građana i želi, da ostanemo dostojanstveni, mirni, da ko god da pobedi, da strana koja je izgubila to prihvati demokratski.
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