Politika

SRBIJA ĆE POSLE 25. NASTAVITI ISTIM PUTEM: Da ostanomo dostojanstveni i mirni

В. Н.

21. 10. 2026. u 16:43

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GRAĐANI u Nišu veruju u pobedu Aleksandra Vučića i liste "Ujedinjena Srbija".

СРБИЈА ЋЕ ПОСЛЕ 25. НАСТАВИТИ ИСТИМ ПУТЕМ: Да останомо достојанствени и мирни

Foto: Novosti

Šta očekujet od današnjeg skupa?

- Očekujem dobro raspoloženje i optimizam.

Šta očekujete posle 25. oktobra?

Očekujem da će Srbija nastaviti istim putem, kao što je i do sada, uz i dalje progleme koje ćemo imati jer jedan dobar deo naših građana ostaće nezadovoljan neosvajanjem vlasti, a to se neće tako lako smiriti, na žalost.

Da li imate nešto da poručite?

-Poručio bih onoš, što mislim da i većina građana i želi, da ostanemo dostojanstveni, mirni, da ko god da pobedi, da strana koja je izgubila to prihvati demokratski.

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