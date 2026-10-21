Politika

RUZMARIN MIRIŠE U NIŠU: Moćne slike sa skupa Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija (FOTO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 19:18

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VELIKI broj građana došao je na veličanstveni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Nišu.

РУЗМАРИН МИРИШЕ У НИШУ: Моћне слике са скупа Александар Вучић - Уједињена Србија (ФОТО)

FOTO: Novosti

POGLEDAJTE OVE MOĆNE SNIMKE:

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

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