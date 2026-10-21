AJMO POBEDA U NEDELJU! Vučić: Hvala na ljubavi, ja ću radom da vam vratim

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obratio se građanima na mitingu u Nišu.

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- Hvala vam. Ajmo pobeda u nedelju, pobeda u Nišu, pobeda na jugu, pobeda u celoj Srbiji! Svi da izađemo, oni misle da se mi plašimo velike izlasnosti, hoćemo veliku izlaznost, da vas pobedimo sa najvećim legitimitetom i najvećom razlikom! Hvala na ljubavi, ja ću radom da vratim. Sve najbolje vašim porodicama! Živela Srbija!