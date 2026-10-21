Đedović: Novi gasovod pravimo zbog sigurnosti, ruski gas ostaje najpovoljniji

MINISTAR rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović posetila je Vranjsku Banju, gde su na trasu budućeg gasovoda između Srbije i Severne Makedonije stigle prve cevi i počelo zavarivanje.

FOTO TANJUG/ Ministarstvo rudarstva i energetike/ Nenad Kostić/ bg

Đedović je istakla da bi trebalo da se ubrza eksproprijacija na trasi kojom će gasovod prolaziti, saopštilo je resorno ministarstvo.

"Ispred smo Severne Makedonije po pripremljenosti za izgradnju, jer se najduže čeka na isporuke cevi, i do devet meseci, a to može biti i duže. Deo cevi za prvih 20 kilometara gasovoda je stigao i potrebno je da se ubrza eksproprijacija", rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, ukupna dužina gasovoda na teritoriji Srbije biće 147 kilometara, a trasa ide od Orljana, preko Leskovca i Vranja, do granice sa Severnom Makedonijom.

U izgradnju ovog gasovoda, sa svim objektima koje uključuje, kako je navela, biće uloženo ukupno 153 miliona evra, a njegov kapacitet biće 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

"Ovaj gasovod povezuje nas sa novim pravcima koji su važni za energetsku budućnost regiona, gde mi želimo da se pozicioniramo kao važno gasno čvorište i nezaobilazna tranzitna zemlja. Njime gas može preko Severne Makedonije stići do Srbije, a zatim potencijalno i dalje, prema tržištima centralne Evrope", navela je Đedović.

Naglasila je da vrednost ovog gasovoda nije samo u dodatnim kapacitetima već i u tome što više nismo vezani samo za jedan pravac snabdevanja, što omogućava da brže reagujemo na poremećaje na tržištu, tehničke probleme ili promene uslova snabdevanja.

-To ne znači da se odričemo ruskog gasa, naprotiv, on je za nas najpovoljniji, ali je važno da budemo bezbedniji u slučaju geopolitičkih poremećaja, da imamo mogućnost snabdevanja iz više pravaca, rekla je ona i dodala da je nova interkonekcija važna i za dalji razvoj distributivne gasovodne mreže južne i jugoistočne Srbije.

Planirano je da se nova gasna interkonekcija završi tokom 2028. godine, kako na teritoriji Srbije, tako i na teritoriji Severne Makedonije.

Sa izvorima gasa koji stižu do Grčke, novi gasovod biće povezan posredstvom gasne interkonekcije Severna Makedonija-Grčka, koja je u izgradnji i biće završena u 2027. godini.

Đedović je održala i sastanak sa gradonačelnikom Vranja, predsednikom opštine Bujanovac, predstavnicima opštine Preševo i izvođačima radova, sa kojima je razgovarala o eksproprijaciji, rokovima i daljem toku radova na projektu gasne interkonekcije Srbija-Severna Makedonija.

sputnikportal.rs

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