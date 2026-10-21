VELIKI završni predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.

Foto: Novosti

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.

- Program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, ne samo Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu, već svim manjim opštinama, svim ljudima u selima i zaseocima juga Srbije. I zato moramo vredno da radimo, a večeras se vidimo. Samo ruzmarin do konačne pobede - istakao je Vučić.

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Veliki broj ljudi pristiže na skup

Dva sata pred zvanični početak skupa, na trg u Nišu pristiže veliki broj ljudi.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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"Kec u Nišu, kao kuća"

Građani u Nišu pristižu na skup, a kažu da su dšli na skup da podrže budućeg premijera Vučića i ujedinjenu Srbiju.

- Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću, da podržimo Ujedinjenu Srbiju i da svi zajedno dođemo do pobede. Kec u Nišu, kao kuća. Očekujem posle 25og da živimo još bolje, mi živimo odlično. Ovde se uživa, ali uvek može bolje - rekla je jedna građanka Niša.

Građani pristižu tri i po sata pred skup

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti