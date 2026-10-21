VUČIĆ U NIŠU NAJAVIO POBEDU: U nedelju nikakvih incidenata nema
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obraćajući se na mitingu u Nišu podsetio je na napad na žene, lekare koji su išli na tribinu.
- U nedelju nikakvih incidenata nema, i oni koji ih proizvedu, reagovaće nadležni. Mi nećemo nijedan incident, idemo na izbore, popijemo čaj, kaficu, rakijicu, zaokružimo ono što je potrebno i mirno čekamo rezultate. Ponosam sam kako smo izveli ovu kampanju, čistu kao suza, nikoga nismo tukli, naše žene su trpele njihove pesnice, nema čiju porodicu nisu udarili, mi ničiju, za nas je porodica svetinja. Pokazali smo razliku između nas i njih. I kad pobedimo, nećemo da slavimo duže od jedne večeri, već na rad, i da pružimo ruku našim protivnicima - kazao je Vučić.
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