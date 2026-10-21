Politika

PORUKA ZA MLADE IZ NIŠA: "Samo mir. Vi trebate da uživate" (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 16:28

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JEDNA baka iz Niša je uputila prelepu poruku mladima.

ПОРУКА ЗА МЛАДЕ ИЗ НИША: Само мир. Ви требате да уживате (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Mir i sloga. Bez mira nema niša. Vi ste mladi. Vi treba da uživate - rekla je baka.

Pogledajte video:

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