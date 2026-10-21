"NASLUŠALI SMO SE SVEGA U KAMPANJI" Vučić: Samo bi ponovo da se vrate da mogu da kradu i da pljačkaju
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić podsetio je da niko od prestavnika "Studentske liste" ne želi duel sa njim.
- Naslušali smo se svega u kampanji, čuli ste da niko od njih na nijedan duel neće sa mno mda izađe, a što nećete? A sa čim da izađu? Kada ih pitate za sankcije Rusiji, odgovora nema. Kada ih pitate da li su Srbi genocidni, opet nema odgovora. Kažu za Kosovo da je regiuonalno pitanje, pa nije, Kosovo je Srbija, sram te bilo! On it ootvoreno govore, ne stide se. Kada ih pitate za Srpsku, ne daju im gazde da slažu, oni moraju da stoje iza toga da su Srbi genocidan narod. Samo o meni mogu da lažu.
- Sećate li se 2000. kada su pitali Koštunicu hoćete li da sarađujete sa Haškim tribunalom ,on je rekao to je 9 rupa na svirali, a onda im je postala prva, pa su svakog Srbina izručili Haškom tribunalu, na kilo mesa ih predavali. Tako i danas misle, nikakve razlike nema, jer kao što vi dečaci kažete to su isti oni žuti lopovi koji hoće da se vrati na vlast, njih 120 je bilo u Demokratskoj stranci, od Šoškića to Tihomira Stanića, svaki. Samo bi ponovo da se vrate da mogu da kradu i da pljačkaju, jer ponovo ima u Nišu novca, fabrika... Ako mogu još jednom da opljačkaju i da stave sve u džepove.
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