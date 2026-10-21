Politika

MOĆAN PRIZOR: Bajkeri sa trobojkama u koloni krenuli na veliki skup u Nišu (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 16:44

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VELIKI broj bajkera organizovano je u koloni krenuo na predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koji se danas održava u Nišu.

МОЋАН ПРИЗОР: Бајкери са тробојкама у колони кренули на велики скуп у Нишу (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Bajkeri su u koloni sa sobom nosili srpske trobojke, a narod ih je pozdravljao iz automobila. 

Pogledajte u priloženom snimku ove kadrove iz Niša. 

Podsetimo, veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.

Sve detalje velikog skupa u Nišu pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE. 

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