MOĆAN PRIZOR: Bajkeri sa trobojkama u koloni krenuli na veliki skup u Nišu (VIDEO)

VELIKI broj bajkera organizovano je u koloni krenuo na predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koji se danas održava u Nišu.

Foto: Novosti

Bajkeri su u koloni sa sobom nosili srpske trobojke, a narod ih je pozdravljao iz automobila.

Pogledajte u priloženom snimku ove kadrove iz Niša.

Podsetimo, veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.

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