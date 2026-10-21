MOĆAN PRIZOR: Bajkeri sa trobojkama u koloni krenuli na veliki skup u Nišu (VIDEO)
VELIKI broj bajkera organizovano je u koloni krenuo na predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koji se danas održava u Nišu.
Bajkeri su u koloni sa sobom nosili srpske trobojke, a narod ih je pozdravljao iz automobila.
Pogledajte u priloženom snimku ove kadrove iz Niša.
Podsetimo, veliki predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.
Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.
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