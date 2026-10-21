Politika

DIVNE SCENE NA ULICAMA NIŠA: Narod u kolonama uz "Ruzmarin" dolazi na veliki skup (VIDEO)

В.Н.

21. 10. 2026. u 16:27

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VELIKI predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.

ДИВНЕ СЦЕНЕ НА УЛИЦАМА НИША: Народ у колонама уз Рузмарин долази на велики скуп (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Veliki broj građana već nekoliko sati se skuplja kako bi iskazao svoju podršku listi Srpskoj naprednoj stranci i listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". 

Prelepe scene zabaležene su danas na ulicama Niša. 

Na nekima od kadrova zabeleženih u ovom gradu vide se i kolone naroda sa različitih gradskih opština koje uz taktove pesme "Ruzmarin" pristižu na veliki skup. 

Pogledajte u priloženom snimku kako to danas na niškim ulicama izgleda: 

Podsetimo, zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.

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