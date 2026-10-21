DIVNE SCENE NA ULICAMA NIŠA: Narod u kolonama uz "Ruzmarin" dolazi na veliki skup (VIDEO)

VELIKI predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava se na Trgu kralja Milana u Nišu.

Foto: Novosti

Veliki broj građana već nekoliko sati se skuplja kako bi iskazao svoju podršku listi Srpskoj naprednoj stranci i listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Prelepe scene zabaležene su danas na ulicama Niša.

Na nekima od kadrova zabeleženih u ovom gradu vide se i kolone naroda sa različitih gradskih opština koje uz taktove pesme "Ruzmarin" pristižu na veliki skup.

Pogledajte u priloženom snimku kako to danas na niškim ulicama izgleda:

Podsetimo, zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.

Sve detalje velikog skupa u Nišu pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE.