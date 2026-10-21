SRBIN, ZAJEDNO SA FRANCUZOM I MAKEDONCEM LAŽNOM KARTICOM KUPIO "AJFON 18" : Uhapšeni zbog prevare, tužilaštvo traži pritvor

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici MUP RS, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za suzbijanje imovinskih delikata doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog G.B. (44), L.J.T.B. ( 28) državljana Francuske Republike i g M.M. ( 36) državljana Republike Severne Makedonije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika u vezi člana 33. i 61. Krivičnog zakonika.

Foto: S. J. M.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su navedeno krivično delo izvršili 16.oktobra na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, jer su u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000,00 dinara doveli žrtvu lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i time ga oštetili - kažu iz Tužilaštva. - To su uradili na taj način što je M.M. putničkim motornim vozilom odvezao L.J.T.B. do radnje ,,Gigatron“ gde su se sastali sa G.B. Nakon toga, L.J.T.B. ušao je u radnju gde je upotrebom kartice nalik platnoj koja softverski remeti komunikaciju sa terminalom radnje, doveo u zabludu zaposlena lica da plaća mobilni telefon marke ,,Ajfone 18 pro Maks“. Potom su se L.J.T.B. i M.M. odvezli vozilom do auto centra gde je L.J.T.B. predao navedeni mobilni telefon G.B., čime su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000,00 dinara.

Osumnjičeni su danas saslušani pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon čega je javni tužilac podneo nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora prema L.J.T.B. i M.M., imajući u vidu da su strani državljani koji nemaju prebivalište niti boravište na teritoriji Republike Srbije, kao i da se centar njihovih životnih i poslovnih aktivnosti ne nalazi u našoj zemlji, da imaju prijavljeno prebivalište u stranoj državi, zbog čega navedene okolnosti predstavljaju druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.