SRBIN, ZAJEDNO SA FRANCUZOM I MAKEDONCEM LAŽNOM KARTICOM KUPIO "AJFON 18" : Uhapšeni zbog prevare, tužilaštvo traži pritvor
PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici MUP RS, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenje za suzbijanje imovinskih delikata doneli su rešenje o zadržavanju osumnjičenog G.B. (44), L.J.T.B. ( 28) državljana Francuske Republike i g M.M. ( 36) državljana Republike Severne Makedonije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika u vezi člana 33. i 61. Krivičnog zakonika.
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