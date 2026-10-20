Svet

TRAMPU PREKIPELO ZBOG UKRAJINE: Rubio otkrio koliko je predsednik SAD besan

D.D.

20. 10. 2026. u 13:13

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp iznerviran je stavom Ukrajine u vezi sa rešavanjem krize, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

ТРАМПУ ПРЕКИПЕЛО ЗБОГ УКРАЈИНЕ: Рубио открио колико је председник САД бесан

Foto: Tanjug (AP Photo/Nathan Howard)

- Predsednik je ljut.. Ljut i frustriran jer nema napretka u pregovorima nakon što je tome posetio skoro dve godine - rekao je Rubio.

On je istakao da u odnosima Vašingtona i Kijeva postoji ozbiljna napetost.

- U to nema nikakve sumnje i upravo zbog toga su nas i zbog toga su nas i pozvali telefonom - naveo je Rubio koji je danas imao 45-minutni razgovor sa Vladimirom Zelenskim.
Američki državni sekretar je dodao da Vašington nastavlja sa naporima u cilju postizanja rešenja putem pregovora.

Nema promene stava

Rubio je dodao da je u razgovoru sa Zelenskim rekao da nema izmena kada je reč o saradnji vojnih i obaveštajnih zajednica SAD i Ukrajine.

- Predsednik Tramp je razočaran jer ga optužuju za nešto što ne odgovara stvarnosti, na primer da je naložio da se obustavi razmena obaveštajnih podataka sa Ukrajinom - rekao je Rubio novinarima tokom posete Indiji.

Dodao je i da Ukrajini nije namerno odbijena isporuka raketa-presretača za sisteme "patriot", već da su one jednostavno potrebne i Sjedinjenim Državama.

(Sputnjik)

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