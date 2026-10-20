TRAMPU PREKIPELO ZBOG UKRAJINE: Rubio otkrio koliko je predsednik SAD besan
AMERIČKI predsednik Donald Tramp iznerviran je stavom Ukrajine u vezi sa rešavanjem krize, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
- Predsednik je ljut.. Ljut i frustriran jer nema napretka u pregovorima nakon što je tome posetio skoro dve godine - rekao je Rubio.
On je istakao da u odnosima Vašingtona i Kijeva postoji ozbiljna napetost.
Američki državni sekretar je dodao da Vašington nastavlja sa naporima u cilju postizanja rešenja putem pregovora.
Nema promene stava
Rubio je dodao da je u razgovoru sa Zelenskim rekao da nema izmena kada je reč o saradnji vojnih i obaveštajnih zajednica SAD i Ukrajine.
- Predsednik Tramp je razočaran jer ga optužuju za nešto što ne odgovara stvarnosti, na primer da je naložio da se obustavi razmena obaveštajnih podataka sa Ukrajinom - rekao je Rubio novinarima tokom posete Indiji.
Dodao je i da Ukrajini nije namerno odbijena isporuka raketa-presretača za sisteme "patriot", već da su one jednostavno potrebne i Sjedinjenim Državama.
(Sputnjik)
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