RIBOLOVCI OZBILJNO ZABRINUTI: Cena dozvole nije problem, ozbiljno zabrinjava nešto drugo
GODIŠNjA dozvola za rekreativni ribolov u Srbiji košta 9.000 dinara, dok u pojedinim zaštićenim područjima dostiže i 10.000 dinara, ali ribolovce mnogo više od njenog iznosa brinu krivolov, nedovoljna kontrola i sve lošije stanje ribljeg fonda.
Povećanje cene dozvola ne bi rešilo ove probleme, već bi prioritet trebalo da budu efikasniji nadzor i veća zaštita voda, ocenjuje za Biznis.rs Mihajlo Živković iz jedne pančevačke ribolovačke radnje.
Prema njegovim rečima, sadašnja cena godišnje dozvole odgovara kupovnoj moći građana, a sredstva od njene prodaje namenjena su, između ostalog, finansiranju čuvarske službe i održavanju voda.
- Poskupljenje ne bi rešilo sivu zonu, verovatnije bi još više ljudi gurnulo u nju. Ribolov na crno je i te kako zastupljen. Problem nije u ceni, nego u kontroli. Čuvarska služba je svedena na minimalan broj ljudi koji fizički ne mogu da pokriju područje koje im je dodeljeno i da obezbede red na vodi. Na pojedinim delovima reka nekoliko čuvara pokriva desetine kilometara, a dešavaju se i pretnje i napadi na njih. Dokle god je verovatnoća da vas neko proveri mala, deo ljudi će rizikovati - ističe Živković.
Zbog toga smatra da bi prioritet trebalo da bude veći broj kontrola, a ne povećanje troškova za one koji dozvolu uredno plaćaju.
Iako je ribolov hobi u koji pojedini ljubitelji ulažu značajan novac, prosečna potrošnja u Srbiji, prema Živkovićevim rečima, niža je nego u regionu zbog slabije kupovne moći stanovništva.
- Riblji fond generalno slabi i to ribolovci jasno osećaju. Razlozi su različiti: krivolov, zagađenje, regulacija vodotokova, promena vodostaja i sve toplija leta. Ljudi se vraćaju sa vode praznih ruku češće nego pre deset godina i to je najveća pretnja ovom hobiju - kaže Živković.
On smatra da bi država trebalo da poveća izdvajanja za čuvarsku službu, obezbedi redovno poribljavanje reka i jezera autohtonim vrstama i učini rezultate tih aktivnosti javno dostupnim. Uz to, neophodno je efikasnije kažnjavanje krivolova, jer, kako navodi, kazne koje se ne naplaćuju ne predstavljaju delotvornu prepreku za nezakonite aktivnosti.
(Direktno)
Preporučujemo
VLADA SRBIJE DONELA ODLUKU: Poljoprivrednicima dizel po 184 dinara do kraja godine
19. 10. 2026. u 22:12
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)