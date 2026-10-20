RIBOLOVCI OZBILJNO ZABRINUTI: Cena dozvole nije problem, ozbiljno zabrinjava nešto drugo

GODIŠNjA dozvola za rekreativni ribolov u Srbiji košta 9.000 dinara, dok u pojedinim zaštićenim područjima dostiže i 10.000 dinara, ali ribolovce mnogo više od njenog iznosa brinu krivolov, nedovoljna kontrola i sve lošije stanje ribljeg fonda.

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Povećanje cene dozvola ne bi rešilo ove probleme, već bi prioritet trebalo da budu efikasniji nadzor i veća zaštita voda, ocenjuje za Biznis.rs Mihajlo Živković iz jedne pančevačke ribolovačke radnje.

Prema njegovim rečima, sadašnja cena godišnje dozvole odgovara kupovnoj moći građana, a sredstva od njene prodaje namenjena su, između ostalog, finansiranju čuvarske službe i održavanju voda.

- Poskupljenje ne bi rešilo sivu zonu, verovatnije bi još više ljudi gurnulo u nju. Ribolov na crno je i te kako zastupljen. Problem nije u ceni, nego u kontroli. Čuvarska služba je svedena na minimalan broj ljudi koji fizički ne mogu da pokriju područje koje im je dodeljeno i da obezbede red na vodi. Na pojedinim delovima reka nekoliko čuvara pokriva desetine kilometara, a dešavaju se i pretnje i napadi na njih. Dokle god je verovatnoća da vas neko proveri mala, deo ljudi će rizikovati - ističe Živković.

Zbog toga smatra da bi prioritet trebalo da bude veći broj kontrola, a ne povećanje troškova za one koji dozvolu uredno plaćaju.

Iako je ribolov hobi u koji pojedini ljubitelji ulažu značajan novac, prosečna potrošnja u Srbiji, prema Živkovićevim rečima, niža je nego u regionu zbog slabije kupovne moći stanovništva.

- Riblji fond generalno slabi i to ribolovci jasno osećaju. Razlozi su različiti: krivolov, zagađenje, regulacija vodotokova, promena vodostaja i sve toplija leta. Ljudi se vraćaju sa vode praznih ruku češće nego pre deset godina i to je najveća pretnja ovom hobiju - kaže Živković.

On smatra da bi država trebalo da poveća izdvajanja za čuvarsku službu, obezbedi redovno poribljavanje reka i jezera autohtonim vrstama i učini rezultate tih aktivnosti javno dostupnim. Uz to, neophodno je efikasnije kažnjavanje krivolova, jer, kako navodi, kazne koje se ne naplaćuju ne predstavljaju delotvornu prepreku za nezakonite aktivnosti.

(Direktno)