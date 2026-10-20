Svet

"OMAN JE VAŠ DRUGI DOM": Generalni sekretera za nacionalnu bezbednost uputio poziv Sergeju Šojgu

JM

20. 10. 2026. u 13:09

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IDRIS el Kindi, generalni sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Sultanata Oman, pozvao je Sergeja Šojgua, sekretara Saveta bezbednosti Rusije, da lično poseti zemlju, nazvavši sultanat drugim domom svog ruskog kolege.

ОМАН ЈЕ ВАШ ДРУГИ ДОМ: Генерални секретера за националну безбедност упутио позив Сергеју Шојгу

Foto: AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Tokom sastanka, omanska strana je pohvalila predstavnike ruskih agencija „zbog njihove iskrene želje da nastave dijalog i unaprede saradnju“.

- Naša zemlja je spremna da u svakom trenutku dočeka naše ruske kolege. I svakako bismo želeli da organizujemo vašu ličnu posetu Sultanatu Oman, koji je vaš drugi dom - rekao je el Kindi.

Tako, prema rečima generalnog sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, tokom Šojguove sledeće posete zemlji, Oman namerava da uloži sve napore kako bi njegov ruski kolega „ne samo radio, već mogao i da uživa u kulturnom programu“. 

(Tass)

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