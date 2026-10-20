LEKORNI TVRDI DA JE POLICIJSKI ČAS DAO REZULTATE: Studenti najavili nove proteste
DELIMIČNI policijski čas uveden u delovima Pariza i drugim francuskim gradovima pomogao je da se tokom noći očuva mir, nakon višednevnih protesta koji su prerasli u nasilje, izjavio je francuski premijer Sebastijen Lekorni.
Lekorni je poručio da će lokalne vlasti ponovo da uvedu policijski čas tamo gde procene da je to neophodno.
Lekorni je prethodno izjavio da je i proglašenje vanrednog stanja jedna od mogućnosti, ali da je policijski čas primerenija mera u trenutnim okolnostima.
U pojedinim delovima Pariza policijski čas traje od 23 do 6 časova, dok je u određenim oblastima zabranjeno i održavanje protesta od 20 do 6 časova, objavio je list "Mond".
Mera je uvedena i u Lilu i okolnim mestima Duaj, Vatinje i Denen, kao i u Marselju.
Međutim i pored ovih mera, vodeće francuske studentske organizacije su najavile nove demonstracije i osudile vladu koja je kako su ocenili "van dodira (sa realnošću)" i reaguje potpuno pogrešno na talas protesta.
- Makron kaže da se slušaju zahtevi mladih ljudi sa ljubaznošću i bez osuđivanja. Stvarnost je da on ništa nije razumeo, ništa nije slušao i nije ga briga za zahteve mladih ljudi - navodi se u saopštenju studentske organizacije UNEF, preneo je ranije Figaro.
S druge strane, francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je nakon sastanka sa gradonačelnikom Marseja Benoa Pajanom izjavio da će narediti da se uoči najavljenih protesta u subotu rasporedi veći broj pripadnika policije u francuskim gradovima.
- Rasporedićemo veoma značajne policijske snage, kojih će u svakom slučaju biti više nego prošle subote - izjavio je Nunjez, prenosi "Figaro".
Odgovarajući na kritike Pajana, koji je doveo u pitanje prirodu naređenja izdatih snagama bezbednosti prošle subote u Marselju, ocenio njihov broj kao nedovoljan i zatražio obrazloženje, Nunjez je rekao da će se njihovo delovanje ubuduće odvijati "u pokretu i uz ekstremno brzu reakciju".
- Tokom nasilja i pljački u Marselju, moglo je biti i do 10 ili 15 žarišta istovremeno sa grupama od ponekad 200 ljudi, tako da je to očigledno izuzetno teško obuzdati - rekao je ministar Nunjez.
Razmere nereda u drugom po veličini francuskom gradu pokazuju i podaci nadležnih službi: na meti nasilnika našlo se 500 prodavnica, od kojih je 317 oštećeno ili opljačkano.
Nakon nasilnih nemira koji su se dogodili u subotu u ovom gradu snage bezbednosti su uhapsile 101 osobu, među kojima je 74 punoletnih i 27 maloletnih lica, saopštilo je tužilaštvo.
Protesti u Francuskoj izbili su zbog nezadovoljstva mladih i politikom vlasti, a potom su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje.
Demonstracije su u pojedinim gradovima prerasle u sukobe, pljačke i napade na prodavnice.
(RT Balkan)
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