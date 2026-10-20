Svet

LEKORNI TVRDI DA JE POLICIJSKI ČAS DAO REZULTATE: Studenti najavili nove proteste

D.D.

20. 10. 2026. u 12:56

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DELIMIČNI policijski čas uveden u delovima Pariza i drugim francuskim gradovima pomogao je da se tokom noći očuva mir, nakon višednevnih protesta koji su prerasli u nasilje, izjavio je francuski premijer Sebastijen Lekorni.

ЛЕКОРНИ ТВРДИ ДА ЈЕ ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС ДАО РЕЗУЛТАТЕ: Студенти најавили нове протесте

AP Photo/Emma Da Silva

Lekorni je poručio da će lokalne vlasti ponovo da uvedu policijski čas tamo gde procene da je to neophodno.

Lekorni je prethodno izjavio da je i proglašenje vanrednog stanja jedna od mogućnosti, ali da je policijski čas primerenija mera u trenutnim okolnostima.

U pojedinim delovima Pariza policijski čas traje od 23 do 6 časova, dok je u određenim oblastima zabranjeno i održavanje protesta od 20 do 6 časova, objavio je list "Mond".

Mera je uvedena i u Lilu i okolnim mestima Duaj, Vatinje i Denen, kao i u Marselju.

Međutim i pored ovih mera, vodeće francuske studentske organizacije su najavile nove demonstracije i osudile vladu koja je kako su ocenili "van dodira (sa realnošću)" i reaguje potpuno pogrešno na talas protesta.

- Makron kaže da se slušaju zahtevi mladih ljudi sa ljubaznošću i bez osuđivanja. Stvarnost je da on ništa nije razumeo, ništa nije slušao i nije ga briga za zahteve mladih ljudi - navodi se u saopštenju studentske organizacije UNEF, preneo je ranije Figaro.

S druge strane, francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je nakon sastanka sa gradonačelnikom Marseja Benoa Pajanom izjavio da će narediti da se uoči najavljenih protesta u subotu rasporedi veći broj pripadnika policije u francuskim gradovima.

- Rasporedićemo veoma značajne policijske snage, kojih će u svakom slučaju biti više nego prošle subote - izjavio je Nunjez, prenosi "Figaro".

Odgovarajući na kritike Pajana, koji je doveo u pitanje prirodu naređenja izdatih snagama bezbednosti prošle subote u Marselju, ocenio njihov broj kao nedovoljan i zatražio obrazloženje, Nunjez je rekao da će se njihovo delovanje ubuduće odvijati "u pokretu i uz ekstremno brzu reakciju".

- Tokom nasilja i pljački u Marselju, moglo je biti i do 10 ili 15 žarišta istovremeno sa grupama od ponekad 200 ljudi, tako da je to očigledno izuzetno teško obuzdati - rekao je ministar Nunjez.

Razmere nereda u drugom po veličini francuskom gradu pokazuju i podaci nadležnih službi: na meti nasilnika našlo se 500 prodavnica, od kojih je 317 oštećeno ili opljačkano.

Nakon nasilnih nemira koji su se dogodili u subotu u ovom gradu snage bezbednosti su uhapsile 101 osobu, među kojima je 74 punoletnih i 27 maloletnih lica, saopštilo je tužilaštvo.

Protesti u Francuskoj izbili su zbog nezadovoljstva mladih i politikom vlasti, a potom su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje.

Demonstracije su u pojedinim gradovima prerasle u sukobe, pljačke i napade na prodavnice.

(RT Balkan)

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