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BATAK U IDEALNOJ POSTAVI: Tehničar odbojkaške reprezenatcije Srbije sjajno startovao u poljskom prvenstvu

Slobodan Krstović

20. 10. 2026. u 14:03

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SJAJAN početak Alekse Batka u prvenstvu Poljske. Dizač naše odbojkaške reprezentacije bio je MVP meča u kojem su njegove Katovice savladale Zavrečje sa 3:0, a potom je izabran za člana idealne postave prvog kola Tauron lige. Batak je svojoj ekipi doneo i tri poena.

БАТАК У ИДЕАЛНОЈ ПОСТАВИ: Техничар одбојкашке репрезенатције Србије сјајно стартовао у пољском првенству

foto volleyballworld.com

Osim Batka u postavi su: Dulski (Goržov), Saleha (Belhatov), Madsen (Čestahova), Takašahi (Lublin), Novak (Čestahova) i libero Gregorovič (Katovice).

Uspešan start imali su Marinović (3 poena) i Stefanović (4) u dresu Goržova protiv Helma - 3:2.

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