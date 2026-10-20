BATAK U IDEALNOJ POSTAVI: Tehničar odbojkaške reprezenatcije Srbije sjajno startovao u poljskom prvenstvu
SJAJAN početak Alekse Batka u prvenstvu Poljske. Dizač naše odbojkaške reprezentacije bio je MVP meča u kojem su njegove Katovice savladale Zavrečje sa 3:0, a potom je izabran za člana idealne postave prvog kola Tauron lige. Batak je svojoj ekipi doneo i tri poena.
Osim Batka u postavi su: Dulski (Goržov), Saleha (Belhatov), Madsen (Čestahova), Takašahi (Lublin), Novak (Čestahova) i libero Gregorovič (Katovice).
Uspešan start imali su Marinović (3 poena) i Stefanović (4) u dresu Goržova protiv Helma - 3:2.
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