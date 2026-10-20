BATAK U IDEALNOJ POSTAVI: Tehničar odbojkaške reprezenatcije Srbije sjajno startovao u poljskom prvenstvu

ZBOG evropskih obaveza Pančevaca, rukometaši Radničkog i Dinama svoj meč sedmog kola ARKUS Superlige Srbije odigraće već u sredu u Kragujevcu. Šumadinci se nadaju da mogu da iznenade goste, koji su loše startovali u Evrokupu. Ostali mečevi igraju se od subote do ponedeljka, kada se u derbiju kola u Šapci sastaju Metaloplastika i Crvena zvezda>