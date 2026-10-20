MAJKA OSTAVILA DECU NA PLANINI U POLJSKOJ: Dečake pronašli u gustoj magli

MAJKA je u subotu ostavila svoje dvoje dece na planinarskoj stazi u Bješčadskim planinama na jugu Poljske jer su se, prema njenim rečima, žalili i kukali, a ona je želela sama da stigne do vrha. Dečake su u gustoj magli pronašli drugi planinari, javlja Evronjuz.

Foto: /X/ @GetawayMagazine

Žešovska filijala Poljskog turističkog i kulturnog društva (PTTK) objavila je detalje događaja na Fejsbuku.

- Nalazimo se blizu mesta gde se plava i žuta staza iznad Mučnea razdvajaju. Planinarimo sa grupom. Odjednom čujemo prodoran jecaj i dečji vrisak. Zaustavljamo se i vidimo dva dečaka - uplakanog osmogodišnjaka i njegovog četrnaestogodišnjeg brata - kako zbunjeno stoje pored staze - navodi se u objavi.

- Saznajemo da ih je majka ostavila i nastavila sama do vrha, što je oko sat vremena od te tačke. Rekla im je da ako se već žale i ne žele da hodaju, treba da je sačekaju petnaest minuta - dodaje se. Dečaci su na kraju čekali mnogo duže.

Hladno je odgovorila da je otišla samo na trenutak.

Autor objave PTTK napominje da su uslovi na stazi bili loši i da se spustila gusta magla. Zbog toga su planinari odlučili da pripaze na dečake.

- Posle petnaestak minuta, pojavljuje se žena atletske građe. Njen mlađi sin je uzima za ruku i prestaje da plače. Kada smo joj prigovorili što ostavlja maloletnu decu samu u visokim planinama po ovom vremenu, hladno je odgovorila da je otišla samo na trenutak, da želi da ide više i da je teraju da odustane od svog cilja - navodi PTTK.

PTTK je istakao da žena nije pokazala „nikakav osećaj krivice“.

- Izgovorila je samo usiljeno 'izvini' kada sam joj rekao da bi mogla da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog ovoga. Uopšte nije reagovala na moj odgovor da ne treba da se izvinjava meni, već deci - napisao je autor objave.

Incident je prijavljen lokalnim vlastima i izazvao je široko negodovanje poljske javnosti. Slučaj je takođe pokrenuo debatu o roditeljskoj odgovornosti i bezbednosti na planinarskim stazama.

(Index hr)