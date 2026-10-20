PREDSEDNICA Saveta Federacije Valentina Matvijenko veruje da su Sjedinjene Države spremne da olakšaju istinsko mirovno rešenje u Ukrajini.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Uključeni smo u konstruktivan dijalog sa Sjedinjenim Državama. Ne idealizujemo ovo, razumemo sve, pragmatično gledamo na sve, ali vidimo da Sjedinjene Države, na kraju krajeva, žele da olakšaju istinsko mirno rešenje - rekla je ona novinarima.

- Videćemo kako će se stvari odvijati- zaključila je Matvijenko.

(Ria Novosti)

