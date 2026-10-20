VAŽNA PORUKA IZ MOSKVE: "SAD žele da olakšaju istinski mir u Ukrajini"
PREDSEDNICA Saveta Federacije Valentina Matvijenko veruje da su Sjedinjene Države spremne da olakšaju istinsko mirovno rešenje u Ukrajini.
- Uključeni smo u konstruktivan dijalog sa Sjedinjenim Državama. Ne idealizujemo ovo, razumemo sve, pragmatično gledamo na sve, ali vidimo da Sjedinjene Države, na kraju krajeva, žele da olakšaju istinsko mirno rešenje - rekla je ona novinarima.
- Videćemo kako će se stvari odvijati- zaključila je Matvijenko.
(Ria Novosti)
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