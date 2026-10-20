NEVEROVATAN PRIZOR NA POPULARNOJ PLAŽI: LJudi ostali u šoku kada su videli šta se nalazi u plićaku (VIDEO)
NA kameri je zabeležen trenutak kada ajkula pliva u plićaku dubokom tek do članaka, na samo nekoliko koraka od nesvesnih surfera nedaleko od popularne kalifornijske plaže.
Šokantan snimak prikazuje predatora kako vreba u talasima dok bezbrižni posetioci plaže gaze kroz vodu u neposrednoj blizini. Na jednom snimku vidi se veslač na dasci kako se smeši i pokazuje veslom nakon što je primetio oštro leđno peraje nemani kako klizi kroz plićak.
Uznemirujući snimak zabeležio je influenser sa društvenih mreža Džoš Hubilic kod plaže El Porto u Los Anđelesu 16. oktobra.
- Surfovanje sa ajkulama u Los Anđelesu… Zapravo nikada ranije nisam video ajkulu na El Portu - naveo je na Instagramu.
Dodao je: "Ovo je prvi put. Voda do članaka – to je baš jezivo". Nekoliko gledalaca prokomentarisalo je da stvorenje liči na mladunče ajkule lisice, vrste koja na rođenju obično meri između 90 i 150 centimetara dužine.
Tačna vrsta primećene ajkule još uvek nije zvanično potvrđena, piše "The Sun".
Ajkule viđane duž kalifornijske obale
Kalifornijsku obalu beleži niz zabrinjavajućih susreta sa velikim belim ajkulama. U julu je ajkula duga oko tri metra primećena na svega nekoliko koraka od dece koja su se kupala u Južnoj Kaliforniji, nesvesna opasnosti koja im se približavala.
Snimatelj Karlos Gauna priznao je da ga je prizor veoma uznemirio, posebno jer je ajkula bila znatno veća od mališana. Pre toga, velika bela ajkula proganjala je dvoje veslača na dasci, Roberta Kagana i Kejlu Ros, dok su pokušavali da pobegnu. U aprilu je još jedna ajkula, duga oko tri metra, viđena kako se hrani morskim lavom u blizini plivača kod Los Anđelesa.
Stručnjaci smatraju da zagrevanje okeana i fenomen "Super El Ninjo" utiču na kretanje ajkula ka severu i povećavaju broj bliskih susreta. Ipak, naglašavaju da ljudi nisu njihov prirodni plen i da ih ajkule uglavnom ignorišu.
U Kaliforniji se u proseku beleži svega 2,5 smrtonosnih napada ajkula po deceniji, dok je od 1950. godine zabeleženo ukupno 17 smrtnih slučajeva.
(Kurir)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
DRAMA NA PLAŽI, AJKULA UBILA KUPAČA: Policija na terenu, u toku potraga za telom (VIDEO)
18. 09. 2026. u 11:49
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)