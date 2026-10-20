MOSKVA se nada da će uskoro biti moguće organizovati sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Nadamo se da će sastanak biti moguće organizovati već u bliskoj budućnosti - rekao je Peskov za Sputnjik, odgovarajući na pitanje da li je u rasporedu ruskog predsednika predviđen sastanak sa Vitkofom nakon sastanka specijalnog izaslanika sa Vladimirom Zelenskim i finskim liderom Aleksandrom Stubom u Norveškoj.

Kako je naveo, Moskva se takođe nada da će američki pregovarači moći da informišu predsednika Rusije Vladimira Putina o svojim kontaktima i sa Ukrajincima i sa Evropljanima, ali i da nastave razmenu signala između Vašingtona i Moskve o čitavom nizu veoma važnih pitanja.

Kremlj će obavestiti o vremenu i mestu sastanka ruskog predsednika sa Vitkofom i Kušnerom, napomenuo je on.

Peskov je naglasio da Rusija visoko ceni posredničke napore američkih pregovarača u rešavanju ukrajinske krize. Sastanci između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkih pregovarača su veoma važni, uvek blagovremeni i sadržajni.

O legitimnom predstavniku ukrajinske vlade

Prema njegovim rečima, za rusku stranu je važno da mirovne pregovore u Ukrajini vodi legitimni predstavnik ukrajinske vlade, spreman da donosi odluke o okončanju rata, naglasio je Peskov.

- Važno nam je da je to legitimni predstavnik vlade, spreman da preuzme odgovornost i donese neophodne odluke za okončanje ovog rata - istakao je Peskov, komentarišući izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nazvao Vladimira Zelenskog „pogrešnom osobom za pregovore“.

Prethodno su mediji izvestili da se specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država nada se da će posetiti Rusiju i da očekuje da će se sastati sa Putinom nakon konsultacija sa Zelenskim u Oslu.

Podsetimo, američki predsednik je u ponedeljak optužio šefa kijevskog režima da ne želi da završi sukob i predložio mu da potraži nekog pogodnijeg predstavnika.

Prema njegovim rečima, Zelenski je još odavno mogao da obezbedi mir pod povoljnim uslovima.