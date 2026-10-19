SLIKA ZEMLJE U HAOSU: Šta se to dogodilo sa Francuskom
Opozicioni lider najjače francuske stranke Nacionalno Okupljanje Žordan Bardela ocenio je govor francuskog predsednika Emanuela Makrona posle serije nasilja u zemlji kao "poražavajuće priznanje nemoći".
Bardela je istovremeno podržao snage reda, poručio da oni koji ruše treba to i da plate i zaključio da će predsednički izbori na proleće biti "najvažniji u poslednjih pedeset godina" u Francuskoj.
- Prizori razaranja obišli su svet. Prenosili su ih, komentarisali i prikazivali na svim kontinentima, svuda uz isto pitanje: Šta se dogodilo s Francuskom? Osim samog razaranja, ozbiljno su narušeni ugled naše zemlje, njena međunarodna reputacija i ekonomska privlačnost. Ponižena i linčovana, Francuska je svetu pružila sliku zemlje u haosu, napadnute i destabilizovane iznutra – poručio je Bardela.
Obraćajući se veče pre toga naciji, Francuski predsednik Emanuel Makron je poručio da svi osećaju bes i stid zbog onoga što se događa. Optužio je ekstremnu levicu i kriminalce za nasilje, ali i naglasio da se izgrednici ne smeju poistovećivati s građanima koji imaju opravdane socijalne zahteve. Odao je priznanje snagama reda, ali i zatražio istragu o propustima policije. Opozicija mu zamera da nije ponudio konkretna rešenja za glavne zahteve demonstranata.
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