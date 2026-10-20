POLjSKA više nije u mogućnosti da isporučuje Kijevu rakete za sisteme „patriot“ jer ih ni sama nema dovoljno, rekao je ministar spoljnih poslova Radek Sikorski.

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- Posle napada na Iran povećao se deficit raketa-presretača, a Rusija proizvodi više raketa nego što mi imamo sredstava za njihovu neutralizaciju. To je pravi problem. U NATO-u postoje zemlje koje još imaju te rakete za isporuku, ali Poljska nije u toj grupi - rekao je on za poljske medije.

Potpredsednik poljskog parlamenta, inače iz redova evroskeptika i nacionalista, Kšištof Bosak izjavio je da je Varšava dala Kijevu rakete koje je nabavila za svoju odbranu.

- Poljska podržava Ukrajinu koliko može, ali u ovom slučaju možemo samo da se pridružimo apelima onim zemljama koje imaju pomenute rakete da ih daju Ukrajini - rekao je Sikorski.

Američki mediji su ranije danas objavili da administracija SAD nije odobrila da treće zemlje isporuče Ukrajini rakete "patriot".

- Američka administracija nije odobrila isporuku raketa presretača Ukrajini - navodi se u članku.

Kako je naveo list, šef Pentagona Pit Hegset nije zvanično odbio isporuku ali nije preduzeo ni neophodne korake za njeno odobrenje.

Američki državni sekretar Marko Rubio je potom izjavio da Kijevu nije namerno odbijena isporuka, već da i su rakete potrebne i Sjedinjenim Državama.

Podsetimo, Rusija smatra da isporuke oružja u Ukrajinu sprečavaju rešavanje sukoba i direktno uvlače članice Alijanse u sukob.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je ranije da se svaki teret koji sadrži oružje za Kijev smatra legitimnim ciljem za Rusiju.

(Sputnjik)