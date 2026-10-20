Svet

AMERIKANCI IZBACUJU KINESKE ČETBOTOVE: Naloženo uklanjanje AI usluga kineskog Dipsika iz sistema saveznih agencija

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 10. 2026. u 16:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SJEDINjENE Američke Države naložile su saveznim civilnim agencijama da uklone proizvode i usluge kineske kompanije za veštačku inteligenciju (AI) Dipsik iz svojih informacionih sistema.

АМЕРИКАНЦИ ИЗБАЦУЈУ КИНЕСКЕ ЧЕТБОТОВЕ: Наложено уклањање АИ услуга кинеског Дипсика из система савезних агенција

Firn / imageBROKER / Profimedia

Američka vlada zabranila je njihovu dalju nabavku zbog, kako navode, rizika za nacionalnu bezbednost, objavio je portal Tek kranč.

Nalog američkog Ministarstva za unutrašnju bezbednost obuhvata ne samo proizvode i usluge koje je razvila kompanija Dipsik već i rešenja drugih proizvođača zasnovana na njenoj tehnologiji.

Pomenute agencije mogu da zatraže izuzeće od ovih ograničenja.

Američka vlada upozorila je da bi poverljivi podaci korisnika iz državnih institucija mogli da postanu dostupni kineskim vlastima, u skladu sa kineskim zakonodavstvom.

U obrazloženju odluke navedeni su i rizici da bi korišćenje ovih sistema moglo da omogući prikupljanje obaveštajnih podataka o američkim građanima i državnim institucijama, kao i mogućnost postojanja zlonamernog softvera ili bezbednosnih ranjivosti u modelima veštačke inteligencije.

Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da se Peking protivi preteranom širenju pojma nacionalne bezbednosti i politizaciji tehnoloških i trgovinskih pitanja, dodajući da će Kina štititi legitimna prava i interese svojih kompanija.

Kinesko Ministarstvo trgovine pozvalo je SAD da ukinu, kako je navedeno, diskriminatorna ograničenja.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U ZDRAVSTVU: U Srbiju stižu nove tehnologije i inovativni lekovi
Politika

0 0

VUČIĆ NAJAVIO VELIKE PROMENE U ZDRAVSTVU: U Srbiju stižu nove tehnologije i inovativni lekovi

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić najavio je na Informer televiziji veću primenu veštačke inteligencije u zdravstvenom sistemu Srbije. Prema njegovim rečima, nove tehnologije trebalo bi da pomažu lekarima prilikom postavljanja dijagnoza i lečenja pacijenata, dok će unapređenje zdravstvenih kartona i organizacije zdravstvenih ustanova biti deo šire reforme.

20. 10. 2026. u 16:31

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac