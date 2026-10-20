AMERIKANCI IZBACUJU KINESKE ČETBOTOVE: Naloženo uklanjanje AI usluga kineskog Dipsika iz sistema saveznih agencija
SJEDINjENE Američke Države naložile su saveznim civilnim agencijama da uklone proizvode i usluge kineske kompanije za veštačku inteligenciju (AI) Dipsik iz svojih informacionih sistema.
Američka vlada zabranila je njihovu dalju nabavku zbog, kako navode, rizika za nacionalnu bezbednost, objavio je portal Tek kranč.
Nalog američkog Ministarstva za unutrašnju bezbednost obuhvata ne samo proizvode i usluge koje je razvila kompanija Dipsik već i rešenja drugih proizvođača zasnovana na njenoj tehnologiji.
Pomenute agencije mogu da zatraže izuzeće od ovih ograničenja.
Američka vlada upozorila je da bi poverljivi podaci korisnika iz državnih institucija mogli da postanu dostupni kineskim vlastima, u skladu sa kineskim zakonodavstvom.
U obrazloženju odluke navedeni su i rizici da bi korišćenje ovih sistema moglo da omogući prikupljanje obaveštajnih podataka o američkim građanima i državnim institucijama, kao i mogućnost postojanja zlonamernog softvera ili bezbednosnih ranjivosti u modelima veštačke inteligencije.
Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da se Peking protivi preteranom širenju pojma nacionalne bezbednosti i politizaciji tehnoloških i trgovinskih pitanja, dodajući da će Kina štititi legitimna prava i interese svojih kompanija.
Kinesko Ministarstvo trgovine pozvalo je SAD da ukinu, kako je navedeno, diskriminatorna ograničenja.
Tanjug
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