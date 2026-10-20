Svet

MAĐARSKA ZAUSTAVILA PUT UKRAJINE KA EU: Briselu stigla blokada u poslednjem trenutku!

T.J.

20. 10. 2026. u 17:40

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MAĐARSKA je blokirala sledeću fazu pristupanja Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, javlja Kijev Independent.

МАЂАРСКА ЗАУСТАВИЛА ПУТ УКРАЈИНЕ КА ЕУ: Бриселу стигла блокада у последњем тренутку!

Robert Hegedus/MTI via AP

Brisel je do sada pokrenuo pregovore sa Kijevom o četiri od šest tematskih klastera.

Dva bloka ostaju netaknuta: "Zelena agenda i održiva povezanost" i "Resursi, poljoprivreda i kohezija".

Prema publikaciji, tehnički stručnjaci iz 27 zemalja članica EU sastali su se 20. oktobra kako bi se dogovorili o deblokiranju poslednja dva klastera.

- Mađarska je blokirala ovaj korak - navodi se u izdanju, pozivajući se na evropske i ukrajinske diplomate.

Prema izvorima lista Kijev Indipendent (Kyiv Independent), mađarski predstavnici nisu naveli konkretne razloge, ali su naglasili da se stav zemlje o članstvu Ukrajine i Moldavije u EU nije promenio.

Početkom juna, mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da Budimpešta neće ometati pristupanje Ukrajine EU, jer je Kijev pristao da vrati prava Mađarima u Zakarpatju.

Međutim, političar je napomenuo da se zemlja i dalje protivi ubrzanom pristupanju i da se pridržava pristupa "zasnovanog na zaslugama".

(Ria novosti)

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