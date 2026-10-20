BROJ POGINULIH U NAPADU HUTA PORASTAO NA 73: Stradali mladi ljudi koji su tek pristupili vojsci

BROJ poginulih u napadu jemenske pobunjeničke grupe Huti, na vojni kamp vlade na jugu Jemena porastao je na 73, a svi stradali su bili mladi ljudi koji su tek pristupili vojsci i još su prolazili obuku, saopštio je danas visoki zvaničnik jemenske vlade.

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Napad na kamp "Al Alam" u provinciji Šabva, Huti su juče izveli balističkim raketama, dok su se vojnici postrojavali za obuku, rekao je guverner Šabve, Avad Ibn al Vazir.

U napadu je ranjeno više od 200 vojnika.

Svi poginuli bili su stari između 18 i 20 godina, a neki se i dalje vode kao nestali, naveo je guverner.

Vojnici su regrutovani širom Šabve i obučavali su se za obezbeđivanje provincije, a ne za borbena dejstva.

- Ovo nije imalo nikakve veze sa linijama fronta. Oni nikoga nisu napali, niti su napredovali prema bilo kome. Njihov zadatak bio je samo da štite bezbednost svoje provincije - rekao je Ibn al Vazir.

Neimenovani vladin zvaničnik rekao je da je nekoliko ranjenih u teškom stanju prebačeno u bolnice u drugim provincijama.

Najmanje 15 poginulih bili su pripadnici plemena Avlaki, dok je pleme Marazik izgubilo 16 svojih pripadnika.

Pokrajinska vlada Šabve saopštila je da su Huti na kamp ispalili tri balističke rakete.

Huti su preuzeli odgovornost za napad, navodeći da su ubijene i ranjene desetine ljudi, ali nisu izneli više detalja.

Kamp "Al Alam", koji je ranije koristila policija uz podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata, nalazi se u oblasti Džardan, severno od pokrajinske prestonice Ataka, na važnom pravcu snabdevanja koji vodi ka provinciji Marib pod kontrolom vlade.

Šabva i Marib, zajedno sa susednom provincijom Hadramaut, čine takozvani "trougao moći" jemenske vlade, strateško područje u kojem se nalaze nalazišta nafte i gasa.

Napad na kamp deo je najnovijeg talasa sukoba u Jemenu, koji je intenziviran pre tri meseca nakon što su snage međunarodno priznate vlade i koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u julu izvele vazdušne napade na Međunarodni aerodrom u Sani, koji kontrolišu Huti, čime je praktično okončan prekid vatre iz 2022. godine koji je u velikoj meri zaustavio borbe u građanskom ratu.

Huti su u međuvremenu izveli više raketnih i napada dronovima na Saudijsku Arabiju, koja, uprkos oružju američke proizvodnje, ima poteškoća da zaustavi njihove napade.

Građanski rat u Jemenu počeo je 2014. godine, kada su Huti zauzeli Sanu i veliki deo severnog Jemena i primorali vladu da ode u egzil.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom intervenisala je naredne godine u pokušaju da vrati vladu na vlast.

Sukob je doveo do jedne od najtežih humanitarnih katastrofa u svetu i odneo više od 150.000 života.

(Tanjug)

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