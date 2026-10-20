UPOZORENJE IZ INSTITUTA „BATUT“: Više virusa napada istovremeno, imate još malo vremena da stvorite imunitet

U SRBIJI je od početka oktobra registrovano sedam laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa, a u narednom periodu očekuje se rast broja obolelih od akutnih respiratornih infekcija, zbog čega je sada pravo vreme za imunizaciju, izjavila je Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

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Dominira tip A

Dosadašnji slučajevi gripa registrovani su na teritoriji Beograda, Mačvanskog i Braničevskog okruga, a u uzorcima dominira virus tipa A.

- Prema analizi i podacima koje dobijamo iz anketnih upitnika obolelih lica, imamo potvrdu da su dva slučaja u stvari uvezena i da su osobe došle iz inostranstva, gde se takođe u cirkulaciji nalazi isti tip virusa koji je kod nas potvrđen. Prema tome, u narednom periodu mi očekujemo blagi porast učestalosti pojavljivanja akutnih respiratornih infekcija, kao i oboljenja sličnih gripu - rekla je Jovanović.

Svi virusi deluju istovremeno

Naglasila je da u ovom periodu deluje više virusa istovremeno – rinovirusi, adenovirusi, kao i SARS-CoV-2.

- Kada su u pitanju grlo, nos i opšta pojava povišene temperature, svi ti virusi deluju istovremeno, a mi u toj kliničkoj slici, u tim simptomima i znacima, treba da izdvojimo akutno pojavljivanje visoke telesne temperature. Svi ovi simptomi koji se udružuju pojavljuju se kada dolazi do epidemijskog javljanja gripa - navela je ona.

Koliko je potrebno vremena da se razvije imunitet

Istakla je da je za razvoj imuniteta nakon vakcinacije potrebno dve do tri nedelje, pa je upravo sada pravi trenutak da se građani zaštite pre nego što dođe do značajnijeg skoka incidencije.

Jovanović je naglasila da je vakcinacija obezbeđena na više od 800 vakcinalnih punktova širom Srbije i da je naročito važna za rizične grupe građana.

Prema njenim rečima, vakcinacija se prvenstveno preporučuje hroničnim bolesnicima sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, pacijentima na dijalizi, obolelima od dijabetesa, osobama sa sistemskim i malignim oboljenjima, kao i svima starijima od 65 godina.

Takođe, preporuka važi za trudnice, decu stariju od šest meseci i sve korisnike i zaposlene u gerontološkim centrima.

- Vakcinacija protiv gripa je praksa koja u našim domovima zdravlja postoji već decenijama i ona je prilično dobro organizovana, jer svi domovi zdravlja imaju svoje ustaljene principe i načine rada, tako da svako ko želi da se vakciniše može da ode na vakcinalni punkt doma zdravlja i da se u samom domu zdravlja informiše da li mora da ode kod svog izabranog lekara ili ne. Najčešće postoji direktno usmeravanje na vakcinalni punkt. Osoba treba da bude zdrava ukoliko odluči da se vakciniše tog dana i da nema neke druge zdravstvene tegobe koje su akutne i koje bi privremeno odložile vakcinaciju - navela je Jovanović.

Trovalentne vakcine

Prema njenim rečima, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, ove sezone primenjuju se trovalentne vakcine.

- Svi domovi zdravlja imaju više vakcinalnih punktova, u zavisnosti od toga da li se i u samim zdravstvenim stanicama organizuje vakcinacija, ali najčešće je to slučaj. Mi imamo više od 800 vakcinalnih punktova, uključujući sve domove zdravlja na teritoriji naše zemlje. Osnovna poruka je da je pravo vreme za vakcinaciju i za zaštitu od virusa gripa, koji će neizbežno doći ove sezone u mnogo višoj incidenciji i mnogo češćem pojavljivanju nego što je to u ovim nedeljama - istakla je Jovanović.

(rtv.rs)