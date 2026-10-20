PROTESTI I U MONAKU: Preko hiljadu radnika izašlo na ulice (VIDEO)

VIŠE od 1000 radnika iz javnog i privatnog sektora odazvalo pozivu Saveza sindikata Monaka (USM) na protest protiv predložene penzijske reforme uoči Sajma jahti u Monaku.

Foto: Printscreen/Instagram/any_shani

Dok je otvaran Sajam luksuznih superjahti "Monaco Yacht Show", u susednoj ulici su protestovali sindikati uz skandiranje, zastave i zvuke vazdušnih truba.

Na kružnom toku Sent Devote, povorka se pridružila grupi sa stadiona Luj Drugi kod crkve Svetog Čarlsa, prenosi "Nice Martin".

Ovo je četvrti protest sindikata za manje od godinu dana, a kako prenose lokalni mediji ujedino je i najveći do sada.

Glavni razlog za protest su nove predložene mere za očuvanje penzijskog fonda Monaka, koji je u krizi zbog sve starijeg stanovništva. Vlada i poslodavci su tražili način da sačuvaju novac a da ne prazne državne rezerve, ali se radnici protive jer bi zbog toga mogli da dobiju manje penzije i veće naplate.

Iako su penzije bile centralno pitanje u sredu, troškovi života i uslovi rada takođe su bili među zahtevima demonstranata.

Među prisutnima su bili sindikati iz hotelske industrije, proizvodnje, trgovine i ličnih usluga, kao i umetnici i muzičari, državni i opštinski službenici, Odeljenje za prospektivne studije, urbanizam i mobilnost i javni koncesionari.