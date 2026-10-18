DESETINE ŠATORA NA GLAVNOM TRGU LISABONA: Demonstranti ne odustaju, traže niže kirije i veće plate (VIDEO)

UČESNICI protesta zbog stambene krize i povećanih životnih troškova postavili su šatore na centralnom trgu Rosio u glavnom gradu Portugalije, Lisabonu, i najavili da žele tu i da ostanu.

Foto: Twiter/PRINTSKRIN/hbj_r77032

Demonstranti su postavili sinoć desetine šatora na tom trgu, prenela je agencija Lusa.

Prema podacima sindikata, desetine hiljada ljudi učestvovale su u maršu u subotu kroz centar Lisabona, koji je protekao mirno, a policija nije objavila sopstvenu procenu broja učesnika.

A Europa está em chamas: protestos contra a crise salarial e habitacional chegam a Portugal. Milhares de manifestantes reuniram-se nas ruas de Lisboa, convocados pela Confederação dos Trabalhadores Portugueses (CGTP); também houve protestos em Coimbra e Porto. #Portugual https://t.co/sIcQrELijo — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 17, 2026

Glavni zahtevi učesnika protesta u Lisabonu su pristupačnije stanovanje, niže kirije, veće plate i penzije.

#Portugal #Breaking Housing protest starts in #Lisbon with protesters setting tents at #Rossio Square. #acampada video via: https://t.co/uEOaRE3LVA https://t.co/cQ9br71Sgx — José Miguel Sardo (@jmsardo) October 17, 2026

Manifestantes pró-Lula tomam as ruas de Lisboa. #Eleições2026 #lula #lisboa #portugal https://t.co/07v1JUQYmx — Vicente Nunes (@vicentenunes) October 18, 2026

Slični protesti se održavaju se i u drugim evropskim gradovima zbog rastućih troškova života i sve teže dostupnosti stanova, ali i zbog zahteva za bolje obrazovanje.

(Tanjug)