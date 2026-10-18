DESETINE ŠATORA NA GLAVNOM TRGU LISABONA: Demonstranti ne odustaju, traže niže kirije i veće plate (VIDEO)
UČESNICI protesta zbog stambene krize i povećanih životnih troškova postavili su šatore na centralnom trgu Rosio u glavnom gradu Portugalije, Lisabonu, i najavili da žele tu i da ostanu.
Demonstranti su postavili sinoć desetine šatora na tom trgu, prenela je agencija Lusa.
Prema podacima sindikata, desetine hiljada ljudi učestvovale su u maršu u subotu kroz centar Lisabona, koji je protekao mirno, a policija nije objavila sopstvenu procenu broja učesnika.
Glavni zahtevi učesnika protesta u Lisabonu su pristupačnije stanovanje, niže kirije, veće plate i penzije.
Slični protesti se održavaju se i u drugim evropskim gradovima zbog rastućih troškova života i sve teže dostupnosti stanova, ali i zbog zahteva za bolje obrazovanje.
(Tanjug)
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