Svet

DESETINE ŠATORA NA GLAVNOM TRGU LISABONA: Demonstranti ne odustaju, traže niže kirije i veće plate (VIDEO)

D.D.

18. 10. 2026. u 14:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UČESNICI protesta zbog stambene krize i povećanih životnih troškova postavili su šatore na centralnom trgu Rosio u glavnom gradu Portugalije, Lisabonu, i najavili da žele tu i da ostanu.

ДЕСЕТИНЕ ШАТОРА НА ГЛАВНОМ ТРГУ ЛИСАБОНА: Демонстранти не одустају, траже ниже кирије и веће плате (ВИДЕО)

Foto: Twiter/PRINTSKRIN/hbj_r77032

Demonstranti su postavili sinoć desetine šatora na tom trgu, prenela je agencija Lusa.

Prema podacima sindikata, desetine hiljada ljudi učestvovale su u maršu u subotu kroz centar Lisabona, koji je protekao mirno, a policija nije objavila sopstvenu procenu broja učesnika.

Glavni zahtevi učesnika protesta u Lisabonu su pristupačnije stanovanje, niže kirije, veće plate i penzije.

Slični protesti se održavaju se i u drugim evropskim gradovima zbog rastućih troškova života i sve teže dostupnosti stanova, ali i zbog zahteva za bolje obrazovanje.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA TRI ZNAKA MOGLA BI DA SE RAZOČARAJU U NAJBLIŽE: Kraj oktobra donosi neprijatna iznenađenja

OVA TRI ZNAKA MOGLA BI DA SE RAZOČARAJU U NAJBLIŽE: Kraj oktobra donosi neprijatna iznenađenja