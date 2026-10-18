PVO PRETVORILA RUSKO NEBO U GROBLJE UKRAJINSKIH DRONOVA: Oboreno 1.256 letelica i sedam raketa „Flamingo“
RUSKA protivvazdušna odbrana oborila je sedam krstarećih raketa "flamingo" i 1.256 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ruska vojska je izvela udare na transportnu infrastrukturu, skladišta vojne opreme, radionice za sklapanje i položaje za lansiranje dronova dugog dometa, kao i na položaje ukrajinskih snaga.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja više od 195 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 17 vozila i dve stanice za elektronsko izviđanje.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su do 240 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 20 vozila i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 175 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i 35 vozila.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja oko 350 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 12 vozila, jedan višecevni raketni sistem "grad", jedno artiljerijsko oruđe i dve stanice za radio-elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje i izbacile iz stroja više od 195 vojnika, dva borbena oklopna vozila, jedan pikap, jedan višecevni raketni sistem "grad" i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i 14 vozila.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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