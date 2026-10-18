Svet

PVO PRETVORILA RUSKO NEBO U GROBLJE UKRAJINSKIH DRONOVA: Oboreno 1.256 letelica i sedam raketa „Flamingo“

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 14:38

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RUSKA protivvazdušna odbrana oborila je sedam krstarećih raketa "flamingo" i 1.256 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПВО ПРЕТВОРИЛА РУСКО НЕБО У ГРОБЉЕ УКРАЈИНСКИХ ДРОНОВА: Оборено 1.256 летелица и седам ракета „Фламинго“

foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / Profimedia

Ruska vojska je izvela udare na transportnu infrastrukturu, skladišta vojne opreme, radionice za sklapanje i položaje za lansiranje dronova dugog dometa, kao i na položaje ukrajinskih snaga.

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja više od 195 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 17 vozila i dve stanice za elektronsko izviđanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su do 240 vojnika, dva borbena oklopna vozila, 20 vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 175 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i 35 vozila.

 Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja oko 350 vojnika, tri borbena oklopna vozila, 12 vozila, jedan višecevni raketni sistem "grad", jedno artiljerijsko oruđe i dve stanice za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje i izbacile iz stroja više od 195 vojnika, dva borbena oklopna vozila, jedan pikap, jedan višecevni raketni sistem "grad" i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo i 14 vozila.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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