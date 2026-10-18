LITVANIJA DIGLA UZBUNU: Stanovnici pozvani da potraže skloništa nakon otkrivanja sumnjivog drona, NATO podigao lovce

LITVANIJA je u nedelju ujutru pozvala stanovnike centralnih i severnih delova zemlje da potraže sklonište na oko sat vremena nakon što je neidentifikovani leteći objekat ušao u njen vazdušni prostor, saopštili su vojska i nacionalni centar za upravljanje krizama.

Foto: Printskrin Iks/Anton Gerashchenko

Ministar odbrane Litvanije, Robertas Kaunas, rekao je novinarima da je objekat verovatno bio dron koji je uleteo iz Poljske, dodajući da je predložio zajedničku istragu sa svojim poljskim kolegom.

Poljska vojska je saopštila da takođe proverava moguće kršenje njenog vazdušnog prostora od strane neidentifikovanog objekta. Portparol poljskog ministarstva odbrane kasnije je rekao da radarski sistemi nisu potvrdili da je objekat prešao granicu sa Litvanijom, ali je dodao da poljske vlasti ostaju u kontaktu sa litvanskim zvaničnicima.

NATO podiže lovce

Tokom "crvene" uzbune, borbeni avioni NATO-a su poslati u to područje, a aerodrom u Kaunasu, blizu drugog najvećeg grada Litvanije, bio je privremeno zatvoren, saopštio je centar za upravljanje krizama.

NATO avioni nisu mogli vizuelno da identifikuju objekat zbog oblačnog vremena i nisu pokušali da ga obore, saopštio je centar.

Pripadnici litvanske vojske istraživali su moguće ostatke drona u blizini sela Juodžjonis na severu Litvanije, nakon što je "objekat" nestao sa radara, saopštio je centar.

Kaunas je saopštio da su delovi krhotina pogodili civilno vozilo.

- Možemo da potvrdimo da su dva italijanska aviona Jurofajter podignuta ranije danas kao odgovor na dron iznad litvanskog vazdušnog prostora - rekao je zvaničnik NATO-a. Avioni su delovali pod komandom NATO-a. Istraga je u toku, a NATO ostaje u bliskom kontaktu sa litvanskim vlastima - rekao je zvaničnik, dodajući da je alijansa spremna i sposobna da reaguje na svaku potencijalnu pretnju.

Severni sused Letonija je nakratko izdao "žuto" upozorenje za opasnost od vazdušnih pretnji u nekim regionima koji se graniče sa Litvanijom, navodeći "moguću pretnju", saopštila je njena vojska.

Ukrajinski dronovi su više puta ulazili u vazdušni prostor NATO-a u baltičkom regionu poslednjih meseci.

Kijev je saopštio da su ih rusko ometanje signala skrenulo sa kursa.

Ovo je podstaklo zabrinutost da se ruski rat u Ukrajini preliva preko granica NATO-a.

(TVP World)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje