POTOP U ISTANBULU: Škole zatvorene, putevi pod vodom, vlasti naredile građanima da ne izlaze iz kuća
VLASTI u Istanbulu zatvorile su danas škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuća nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj.
Kancelarija guvernera saopštila je da će nastava biti obustavljena na dan, u četvrtak, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom decom biti pušteni na odsustvo.
Guverner je savetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mestu.
Obilne kiše su poplavile kuće i poslovne objekte i potopile puteve i podvožnjake, a vozila su ostala zarobljena, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika, ali nema izveštaja o povređenima.
U jednom okrugu, prolaznici su spasili ženu koju je bujica nosila niz ulicu, a vatrogasci su spasili još jednu osobu koja je bila zarobljena u poplavljenom podrumu, prenosi AP.
BONUS VIDEO:
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(Tanjug)
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