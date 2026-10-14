Svet

KOPI-PEJST OBOJENA REVOLUCIJA I U IZRAELU: Maloletni demonstranti hteli da provale u zgradu vojske, policija ih brutalno rasterala (VIDEO

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

14. 10. 2026. u 23:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DVOJICA demonstranata uhapšena su u sredu uveče nakon pokušaja da provale u poslovnu zgradu u Bnei Braku, u kojoj se nalazi objekat gde ultraortodoksni vojnici služe vojni rok u okviru programa „Kodkod“ Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), namenjenog obuci kadrova za razvoj softvera i sajber-bezbednost.

КОПИ-ПЕЈСТ ОБОЈЕНА РЕВОЛУЦИЈА И У ИЗРАЕЛУ: Малолетни демонстранти хтели да провале у зграду војске, полиција их брутално растерала (ВИДЕО

printskrin/iks/שילה פריד??

Većinu učesnika protesta činili su maloletnici. Policajci iz stanice Bnei Brak–Ramat Gan i pripadnici granične policije sukobili su se sa demonstrantima i uhapsili dvojicu zbog narušavanja javnog reda. Obojica su odvedena u policijsku stanicu na ispitivanje. Policija je kasnije saopštila da je incident okončan, prenosi Džeruzalem post. 

Ovo je drugi pokušaj provale u tu zgradu za manje od nedelju dana. Demonstranti su se u ponedeljak okupili na istom mestu i pokušali da uđu u objekat. Najnoviji incident ponovo je stavio u središte protesta ultraortodoksne vojnike koji služe u toj zgradi.

Program „Kodkod“ omogućava ultraortodoksnim muškarcima starijim od 23 godine, koji ne ispunjavaju uslove za borbenu službu, da služe u tehnološkim jedinicama CAHAL-a. Učesnici programa nisu obavezni da nose vojne uniforme, a program se kontinuirano širi od pokretanja 2023. godine.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju