KOPI-PEJST OBOJENA REVOLUCIJA I U IZRAELU: Maloletni demonstranti hteli da provale u zgradu vojske, policija ih brutalno rasterala (VIDEO

DVOJICA demonstranata uhapšena su u sredu uveče nakon pokušaja da provale u poslovnu zgradu u Bnei Braku, u kojoj se nalazi objekat gde ultraortodoksni vojnici služe vojni rok u okviru programa „Kodkod“ Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), namenjenog obuci kadrova za razvoj softvera i sajber-bezbednost.

printskrin/iks/שילה פריד??

Većinu učesnika protesta činili su maloletnici. Policajci iz stanice Bnei Brak–Ramat Gan i pripadnici granične policije sukobili su se sa demonstrantima i uhapsili dvojicu zbog narušavanja javnog reda. Obojica su odvedena u policijsku stanicu na ispitivanje. Policija je kasnije saopštila da je incident okončan, prenosi Džeruzalem post.

בבני ברק מדווחים על נסיונות של קיצוניים לפרוץ לבניין בו יושבת תוכנית קודקוד, תוכנית צבאית שמשלבת חרדים ללא מדים בתפקידי מודיעין. https://t.co/9Re59B0Jzw — שילה פריד🇮🇱 (@shilofreid) October 14, 2026

Ovo je drugi pokušaj provale u tu zgradu za manje od nedelju dana. Demonstranti su se u ponedeljak okupili na istom mestu i pokušali da uđu u objekat. Najnoviji incident ponovo je stavio u središte protesta ultraortodoksne vojnike koji služe u toj zgradi.

Program „Kodkod“ omogućava ultraortodoksnim muškarcima starijim od 23 godine, koji ne ispunjavaju uslove za borbenu službu, da služe u tehnološkim jedinicama CAHAL-a. Učesnici programa nisu obavezni da nose vojne uniforme, a program se kontinuirano širi od pokretanja 2023. godine.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja