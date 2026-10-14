KOPI-PEJST OBOJENA REVOLUCIJA I U IZRAELU: Maloletni demonstranti hteli da provale u zgradu vojske, policija ih brutalno rasterala (VIDEO
DVOJICA demonstranata uhapšena su u sredu uveče nakon pokušaja da provale u poslovnu zgradu u Bnei Braku, u kojoj se nalazi objekat gde ultraortodoksni vojnici služe vojni rok u okviru programa „Kodkod“ Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), namenjenog obuci kadrova za razvoj softvera i sajber-bezbednost.
Većinu učesnika protesta činili su maloletnici. Policajci iz stanice Bnei Brak–Ramat Gan i pripadnici granične policije sukobili su se sa demonstrantima i uhapsili dvojicu zbog narušavanja javnog reda. Obojica su odvedena u policijsku stanicu na ispitivanje. Policija je kasnije saopštila da je incident okončan, prenosi Džeruzalem post.
Ovo je drugi pokušaj provale u tu zgradu za manje od nedelju dana. Demonstranti su se u ponedeljak okupili na istom mestu i pokušali da uđu u objekat. Najnoviji incident ponovo je stavio u središte protesta ultraortodoksne vojnike koji služe u toj zgradi.
Program „Kodkod“ omogućava ultraortodoksnim muškarcima starijim od 23 godine, koji ne ispunjavaju uslove za borbenu službu, da služe u tehnološkim jedinicama CAHAL-a. Učesnici programa nisu obavezni da nose vojne uniforme, a program se kontinuirano širi od pokretanja 2023. godine.
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