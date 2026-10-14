NISTE FORA Vučić: Studentska lista nema politiku, oni bi uveli sankcije Rusiji

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da blokaderi nemaju politiku.

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KOJA JE POLITIKA "STUDENTSKE" LISTE?

- Oni nemaju politiku. Jeste čuli odgovor prevrtljivo-prevarantski. Kad saslušate jasno vam je šta znači. Kad Anu Brnabić pita i još jednog nepismenog, onog Baucala. Gledam sad po prvi put. Kažu da je bio njihova zvezda. Funckionalno nepismen. Pita ga Ana Brnabić hoće li da uvedu sankcije Rusiji. "Mi smo rekli da ne bismo želeli, jer tradicionalno prijateljstvo...", onda ide zapeta, dodaje: "...ali sa druge strane imamo obavezu da se uskađujemo sa politikom EU". U prevodu, uveli bismo sankcije, plakali bismo onda dva dana, pa ako se dosetite dosetite. Ana Brnabić se srećom dosetila. Kako bi klinci rekli - "Niste fora" - ističe Vučić.