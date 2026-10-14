Real napravio čudo protiv Rome, AEK i Marko Nikolić posrnuli protiv tima iz Ukrajine
Završeni su svi mečevi 2. kola Lige šampiona.
Roma i Real Madrid odigrali su spektakularan i efikasan meč na Stadionu Olimpiko u okviru 2. kola Lige šampiona, koji je završen nestvarnim preokretom "kraljevskog" kluba.
Domaći tim je dva puta vodio zahvaljujući pogocima Martena de Rona u prvom poluvremenu i dvostrukog strelca Donijela Malena u nastavku utakmice.
„Kraljevski klub“ je uspešno odgovarao na nalete Rome, a prvi gol za goste postigao je Kilijan Mbape u 25. minutu nakon asistencije Jana Diomandea. U samoj završnici meča usledila je prava drama kada je Karlos Espi u 83. minutu smanjio prednost domaćih, da bi svega dva minuta kasnije mladi Endrik, koji je ušao sa klupe, doneo Realu izjednačenje.
A u 90. minutu totalni preokret kraljevskog kluba! Nakon kornera najviše u šesnaestercu je skočio bivši igrač upravo Rome - Antonio Ridiger. On je trznuo loptu glavom koja ulazi u mrežu i donosi Madriđanima veliki preokret i nestvarnu pobedu.
Srpski trener Marko Nikolić koji sa klupe predvodi AEK izgubio je na gostovanju Šahtjoru sa 3:1. Ovo je prvi poraz grčkog tima nakon što je u prvom kolu slavio protiv LASK Linca.
Ostali rezultati:
Aston Vila - Fenerbahče 6:0
Betis - Porto 3:2
Bodo - Borusija D. 1:0
Mančester siti - PSŽ 2:4
Slovan - Štutgart 0:3
LASK - Liverpul 3:6
Fejenord - Komo 3:2
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