Da se zna ko je "tata" Starog kontinenta: PSŽ razbio Siti usred Mančestera (VIDEO)

Dvostruki uzastopni prvak Lige šampiona potvrdio zbog čega je vladar Evrope.

Credit: Will Palmer/Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su na gostovanju ekipu Mančester sitija, u utakmici drugog kola Lige šampiona - 4:2 (3:0).

Već posle maltene pola sata fudbala meč je bio rešen. Mada, nije da Siti nije mogao da se vrati. Baš kada su smanjili na 3:1 imali su veliku priliku za 3:2, a umesto toga su primili četvrti. No, krenimo od početka.

Početak meča, ali i generalno celo prvo poluvreme, pripao je gostima. Izabranici Luisa Enrikea postižu dva gola u periodu od 13 do 15. minuta. Prvo je mrežu Đanluiđija Donarume tresao Dezire Due, a zatim i Usman Dembele. U 32. minutu pogodio je i Vitinja posle sjajne asistencije Zair-Emerija.

U drugom poluvremenu je tim Enca Mareske zaigrao drastično bolje.

Izvršili su potpuni pritisak i on im se ispatio u 53. minutu kada je mrežu zatresao Erling Haland. Brzo su "građani" mogli i do još jednog gola, a pošto nisu iskoristili nekoliko velikih prilika - usledila je kazna.

Na dodavanje Dembelea mladi Aklijuš pogađa za 4:1, a tom golu prethodila je velika greška Donarume. Do kraja meča viđen je još jedan pogodak, u 75. minutu, kada je ponovo bio precizan Haland.

Parižani su posle dva kola prvi. Imaju isti broj bodova i gol razliku kao i Barselona te Aston Vila. Na drguoj strani, Siti je posle pobede u Portu doživeo i prvi poraz u eliti ove sezone, te se nalazi na drugom mestu.