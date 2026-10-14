"SPALITE PARLAMENT": Haos na ulicama Tirane - Demonstranti lomili sve pred sobom, uhapšeno 16 osoba

PROTESTI u Tirani zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su danas u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari, dok je, prema podacima albanske policije, povređeno 14 policajaca, a privedeno 35 osoba.

Foto: Tanjug

Demonstranti su tokom protesta napali zgrade Ministarstva ekonomije, Ministarstva pravde, parlamenta i sedišta vlade, kao i pojedine privatne objekte.

Na policiju su bacali kamenice, Molotovljeve koktele i pirotehnička sredstva, dok su policijske snage odgovorile suzavcem i upotrebom vodenog topa u pokušaju da rasteraju okupljene, preneo je albanski "Juronjuz".

Prema izveštajima albanskih medija, demonstranti su najpre napustili prostor ispred Ministarstva prosvete i krenuli ka zgradi parlamenta, uz povike "Spalite parlament".

Na putu su napali zgradu Ministarstva ekonomije, čija su vrata razvalili, a zatim kamenicama i drugim predmetima gađali objekat i ušli u njegove prostorije, iz kojih su izneli pojedine predmete.

Nasilje se, kako javljaju lokalni mediji, potom proširilo na druge delove centra Tirane.

Demonstranti su pokušali da uđu u zgradu albanske Centralne izborne komisije, a zatim su se okupili ispred sedišta vlade Albanije, gde su bacali kamenice i Molotovljeve koktele.

Foto: Tanjug

Policija je upotrebila suzavac i vodeni top kako bi potisnula okupljene.

Tokom večeri demonstranti su napali i zgradu Ministarstva pravde, gde je, prema izveštajima medija, izbio požar na prvom spratu.

Policija je na lice mesta uputila dodatne snage i vozilo sa vodenim topom, dok su demonstranti na policajce bacali kamenice, baklje i pirotehnička sredstva.

Požar je izbio i u poslovnom prostoru u kompleksu dve kule naspram Tiranske piramide, dok je zapaljen i prvi sprat jedne zgrade u izgradnji na početku Ulice Drač.

Vatrogasnim ekipama je, prema medijskim izveštajima, bilo otežano da intervenišu zbog prepreka i ruševina na ulicama.

Pojedine grupe demonstranata uputile su se ka zgradi parlamenta, gde je policija formirala kordon kako bi sprečila ulazak u instituciju.

Foto: Tanjug

Demonstranti su na policajce bacali kamenice i Molotovljeve koktele, a vrata jednog od ulaza u sedište parlamenta su razbijena.

Prema izveštajima lokalnih medija, demonstranti su se kasnije razišli u više grupa po različitim delovima grada.

Albansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u jednom trenutku medicinsku pomoć u urgentnom centru dobijalo sedam osoba, među kojima su bila tri demonstranta i četiri policajca, dok su još tri policajca potom primljena, čime je broj povređenih pripadnika policije u tom trenutku porastao na sedam.

Četiri demonstranta su, nakon ukazane pomoći, otpuštena na kućno lečenje, dok je pet osoba zadržano u bolnici, ali van životne opasnosti.

Albanska policija je u zvaničnom saopštenju pozvala učesnike protesta da se distanciraju od nasilja i navela da je, usled napada, povređeno 14 policajaca, dok je 35 osoba privedeno, preneli su albanski mediji.

Foto: Tanjug

Policija je saopštila i da nastavlja da identifikuje osobe koje su učestvovale u nasilnim incidentima.

Ranije danas, filijala finansijske institucije "Iute Kredit" u Tirani zapaljena je tokom drugog dana protesta koji se održavaju u blizini albanskog Ministarstva prosvete zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju, javljaju agencije.

Tokom jučerašnjeg protesta u Tirani takođe su izbili sukobi između demonstranata i policije, povređeno je šest policajaca, kao i demonstranti, prolaznici i pripadnici medija.

Demonstranti su gađali policiju i državne institucije kamenjem i Molotovljevim koktelima, a oštećeni su i pojedini privatni objekti, uključujući mikrofinansijsku instituciju i banku.

Zbog nasilja je uhapšeno 16 osoba, dok je protiv još 49 pokrenut krivični postupak.

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(Tanjug)