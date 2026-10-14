RIZIK ZVANI DONALD: Meloni se vraća u opoziciju Trampu
POSLE opreza i kratke tišine italijanska premijerka Đorđa Meloni kritikuje odluku američkog predsednika Donalda Tarmpa zbog sklapanja dogovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putiniom o dizel gorivu, nazivajući ga „rizičnim“: u zamenu za „sumnjive rezultate“, car dobija „legitimitet dok njegove bombe nastavljaju da padaju“.
Podrška Ukrajini je ponovo potvrđena, po strani su ostali Mateo Salvini i ministi Lige. Govor u Senatu bio je duži nego uobičajeno sa sveskom punom beležaka, potom je prešla u Poslanički dom kako bi učestvovala u debati pred sastanak Evropskog saveta koji se održava u petak i subotu u Briselu.
Premijerka je potom ručala u Kvirinalu sa predsednikom Republike Serđom Matarelom, pretpostavlja se da je i sa njim imala konsultacije uoči tog važnog sastanka gde se očekuje da će izneti neke stavove vezane i za poslednje izjave koje nisu mnogo kompatibilne sa evropskim stavovima po nekoliko pitanja.
Meloni je već najavila da će u Briselu parirati radnicima koji „drže ovu naciju na površini. Možemo raditi na čvršćoj i kredibilnijoj Evropi, a da ne prestanemo, čak ni na minut, da ponosno branimo Italiju“, rekla je. Sa tim ponosom ću otići u Brisel, sa istom odlučnošću kao i milioni Italijana koji svakodnevno rade, proizvode, inoviraju i drže ovu naciju na površini. Jer im dugujemo Evropu koja ih štiti, a ne koči. I želim da vam kažem da gde god se odlučuje o njhovoj budućnosti, Italija je tu da se čuje njen glas“, rekla je premijerka na zasedanju u Senatu.
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