PROVEO 132 DANA U SVEMIRU: Mašinski fakultet u Beogradu ugostiće Dena Tanija, nekadašnjeg astronauta NASA
MAŠINSKI fakultet u Beogradu ugostiće 19. oktobra Dena Tanija, nekadašnjeg astronauta Američke svemirske agencije – NASA i mašinskog inženjera koji je diplomirao i magistrirao na Masačusetskom tehnološkom institutu (MIT).
Tani će održati predavanje na kojem će podeliti svoja iskustva iz svemirskih misija, govoriti o izazovima rada astronauta, kao i o značaju mašinskog inženjerstva i inženjerskih znanja u razvoju savremenih svemirskih tehnologija.
Tokom šesnaestogodišnje karijere u NASA-i, od 1996. do 2012. godine, Den Tani je proveo ukupno 132 dana u svemiru i obavio šest svemirskih šetnji. Učestvovao je u misijama spejs-šatlova Endeavour, Discovery i Atlantis, a tokom misije Ekspedicija 16 proveo je više od tri meseca na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS), gde je obavljao dužnost inženjera leta i učestvovao u njenom sklapanju.
Nakon karijere astronauta, profesionalni put nastavio je u svemirskoj industriji i drugim sektorima. Bio je rukovodilac kancelarije INSPIRE u NASA-inom Godarovom centru za svemirske letove, a radio je i u kompaniji Northrop Grumman Space Systems, gde je učestvovao u razvoju koncepta komercijalne svemirske stanice u okviru saradnje sa NASA-om. Danas je direktor za razvoj u kompaniji Iris.Aero, koja se bavi predviđanjem rizika i procenom različitih pretnji, uključujući šumske požare i gubitak ledenog pokrivača.
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