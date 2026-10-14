VATRA ZAHVATILA ŠKOLU: Bunt francuskih đaka ne posustaje

U pauzama između velikih okupljanja, kao što je to bilo u sredu, odziv srednjoškolaca na u blokadi je nešto manji, ali "čuvari vatre" nastoje da održe tempo.

Foto: Goran Čvorović

Ministar obrazovanja Eduar Žefre je preneo da je nešto manje od 200 od ukupno 3.700 liceja u Francuskoj bilo zatvoreno. Bilo je i barikada.

U Lionu, organizovana su okupljanja ispred 11 liceja i Univerziteta "Lion 3". Policija je od ranog jutra sprečila blokadu škole "Amper". U departmanu Rone prijavljena su i bacanja projektila i ispaljivanja pirotehničkih sredstava. Privedeno je nekoliko učesnika protesta. Univerzitet "Lion 2" će ostati zatvoren do kraja sedmice.

U Tuluzu su bili blokirani liceji "Aren" i "Ozen". Kod prvog je angažovana interventa policija. Delimično je obustavljen i tramvajski saobraćaj. Okupljanja su tokom prepodneva bila mirna, uz muziku. Prefektura je u ovom gradu produžila zabranu nošenja goriva u kanisterima i određenih pirotehničkih sredstava do petka.

Ispred liceja "La Riš" u Bordou zapaljene su kante za smeće, a vatra se proširila na fasadu i prizemlje zgrade. U Žirondi je bilo zatvoreno 12 državnih liceja. U Amjenu, šezdesetak demonstranata nasilno je ušlo u univerzitetski kompleks "Žil Vern" i zabarikadiralo se.

U Parizu su juče među ostalima bili blokirani liceji "Volter", "Elen Buše" i školski kompleks "Balzak". U poslednjem je ponovo obustavljena nastava uživo, uključujući i završna odeljenja osnovne škole. I u Turu licej "Balzak" je prešao na nastavu na daljinu uz izuzetak pojedinih viših razreda, do dvonedeljnog raspusta koji počinje ovog vikenda. Nekoliko liceja takođe održava nastavu "onlajn" u Kanu. U Renu, fakultet prava i političkih nauka ostaje zatvoren tokom sedmice.