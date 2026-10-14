OBOJENA REVOLUCIJA BOGATIH: Vučić o nemirima u Francuskoj
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjana Srbija“, Aleksandar Vučić, gostujući na TV B92 kazao je da je u francuskoj na delu pokušaj rušenja Francuske.
- Najveća desničarska partija u Francuskoj, na čelu sa Marin le Pen, da su negativno reagovali, nisu podržali nemire. Jer su odgovorni ljudi, znaju da će da uzmu vlast za nekoliko meseci, neće u tome da učestvuju. Dobro razumeju da različiti faktori spolja u tome učestvuju. Francuska je velika nuklearna sila, ona nema probela sa strujom i cenom struje. Mnogima smeta, ima probleme sa deficitom i javnom dugom. Francuska je svakako imala lidera koji se nametrao kao evropski lider, zato je potrebno rušenje Francuske. Francuskoj mnogi to ne žele da dozvole. Ako neko misli da se to desilo jer se najbogatijoj francuskoj deci nisu svideli toaleti u školama. Ovo se dešava u najbogatijim školama, okruzima, kao i kod nas - ističe Vučić.
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