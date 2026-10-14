ANTIIZRAELSKI I IZDAJNIČKI MEDIJI ZAKMEČALI: Izgleda da će Netanjahu da ih skrši na izborima
DO izraelskih izbora ostale su dve nedelje, a ko će pobediti može samo da se nagađa. I to je zaista zapanjujuće. Bar kako navode mediji nenaklonjeni aktuelnom premijeru.
Benjamin Netanjahu ima realne šanse da zadrži vlast.
Ova teško shvatljiva situacija posledica je kombinacije nekoliko faktora: Netanijahuovih besramnih pokušaja da prekroji istoriju događaja u vezi sa invazijom Hamasa 7. oktobra, nesposobnosti opozicije da ga adekvatno pozove na odgovornost za taj jedan od najcrnjih dana u istoriji Izraela, ali i niza drugih okolnosti, među kojima su možda i demografske promene u zemlji - navodi tradicionalno nenaklonjen Netanjahuu, Tajms of Izrael.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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