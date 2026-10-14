Svet

ANTIIZRAELSKI I IZDAJNIČKI MEDIJI ZAKMEČALI: Izgleda da će Netanjahu da ih skrši na izborima

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

14. 10. 2026. u 23:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DO izraelskih izbora ostale su dve nedelje, a ko će pobediti može samo da se nagađa. I to je zaista zapanjujuće. Bar kako navode mediji nenaklonjeni aktuelnom premijeru.

АНТИИЗРАЕЛСКИ И ИЗДАЈНИЧКИ МЕДИЈИ ЗАКМЕЧАЛИ: Изгледа да ће Нетанјаху да их скрши на изборима

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Benjamin Netanjahu ima realne šanse da zadrži vlast.

Ova teško shvatljiva situacija posledica je kombinacije nekoliko faktora: Netanijahuovih besramnih pokušaja da prekroji istoriju događaja u vezi sa invazijom Hamasa 7. oktobra, nesposobnosti opozicije da ga adekvatno pozove na odgovornost za taj jedan od najcrnjih dana u istoriji Izraela, ali i niza drugih okolnosti, među kojima su možda i demografske promene u zemlji - navodi tradicionalno nenaklonjen Netanjahuu, Tajms of Izrael. 

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"