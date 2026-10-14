MALI IZVADIO PODATKE MMF-A I SASEKAO PRIČU O „SPOROM RASTU“: „Srbija će rasti tri puta brže od evrozone“
SINIŠA Mali odgovorio je na tvrdnje da Srbija ekonomski zaostaje za Evropom projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda, navodeći da bi srpska ekonomija do 2031. trebalo kumulativno da poraste 23,4 odsto, naspram 7,2 odsto u evrozoni.
Siniša Mali uzvratio je tokom Insajder debate nakon tvrdnji da se Srbija sa sadašnjim stopama rasta presporo približava razvijenijim evropskim ekonomijama.
Umesto političkih procena, Mali je izneo podatke za koje je rekao da su objavljeni u najnovijem izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda.
— Pogledajte, poštovani građani Srbije, šta kaže Međunarodni monetarni fond. Srbija će do 2031. godine ukupno rasti 23,4 odsto i biti treća najbrže rastuća ekonomija — rekao je Mali.
Posebno je naglasio ko stoji iza takve prognoze.
— Ne kaže Siniša Mali. Ne kaže Aleksandar Vučić. Kaže Međunarodni monetarni fond — poručio je.
Mali je zatim uporedio projekciju Srbije sa očekivanim rastom evrozone, koji je, prema podacima koje je izneo, 7,2 odsto u istom periodu.
— To znači da Srbija sa ovim ekonomskim modelom raste tri puta brže nego evrozona — rekao je.
Prema njegovim rečima, upravo takav tempo rasta predstavlja osnovu za dalje povećavanje životnog standarda.
— To je osnova i za veće plate, i za veće penzije i za sve ostalo. Imamo realan program sa realnim rezultatima — naveo je Mali.
A onda je direktno odgovorio na tvrdnju da Srbija zaostaje za evropskim standardom:
— Tri puta brže se približavamo njihovom standardu. To je direktan odgovor na vašu ekonomsku politiku.
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