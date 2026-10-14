Evo kako izgleda tabela Evrolige posle 5. kola i gde se nalaze večiti
Polovičan učinak srpskih klubova u ovoj rundi.
Odigrane su i preostale tri utakmice u okviru 5. kola Evrolige, koje je tako kompletirano, a košarkaši Panatinaikosa ostali su jedina neporažena ekipa u novoj sezoni.
Uspeo je Hapoel iz Tel Aviva večeras kao domaćin da sruši Bešiktaš srpskog trenera Dušana Alimpijevića (100:82), a naš reprezentativac Vasilije Micić je imao tri asistencije i dao je 16 poena, kao i Elajdža Brajant. Dvocifren učinak, po 15 poena, imali su i Zek Ledej, Amir Kofi i Antonio Blejkni, dok se kod crno-belih iz Istanbula istakao Ande Žižić sa 17 koševa i devet skokova.
Uspešan je bio i Bajern u gostima, a Bavarci su na krilima Dvejna Vošingtona i Andreasa Obsta uspeli da slome otpor Efesa (101:93). Na kraju, u dramatičnoj završnici Virtus je slavio na parketu Pariza sa 96:94, pošto je najefikasniji igrač u domaćem timu Tajson Etjen u poslednjoj sekundi promašio šut za pobedu. Inače, na parketu nije bilo prve zvezde francuskog tima Nadira Hifija, a u timu iz Bolonje istakao se Derik Olston sa 23 poena.
Dakle, samo su "zeleni" iz Atine dosad ostvarili svih pet trijumfa, a sa učinkom 4-1 prate ih Valensija, Fenerbahče i Olimpijakos. Potom sledi Crvena zvezda na petom mestu sa skorom 3-2, koliko ima i Partizan, koji je smešten na osmu poziciju.
Isti učinak ostvarili su i Hapoel, Barselona, Virtus i Dubai, dok su na 2-3 ostali Real Madrid, Bešiktaš, Žalgiris, Bajern i Asvel. Po samo jednu pobedu dosad su u elitnom takmičenju ostvarili Pariz, Efes, Makabi, Armani i Baskonija.
Ove nedelje je na programu duplo kolo, tako da nas već sutra uveče očekuju novi zanimljivi dueli u Evroligi.
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