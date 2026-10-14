USVOJENE IZMENE USTAVA: Skupština donela odluku o ukidanju imuniteta članovima Vlade Crne Gore za koruptivna krivična dela
POSLANICI u Skupštini Crne Gore podržali su amandmane na Ustav kojima se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna krivična dela. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv.
Za usvajanje izmena bila je potrebna dvotrećinska većina.
Skupština Crne Gore usvojila je početkom septembra Predlog za promenu Ustava Crne Gore kojim se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna krivična dela sa obrazloženjem da nijedna izvršna funkcija ne sme biti štit od odgovornosti za krivična dela sa elementom korupcije.
sputnikportal.rs
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