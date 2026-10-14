Svet

USVOJENE IZMENE USTAVA: Skupština donela odluku o ukidanju imuniteta članovima Vlade Crne Gore za koruptivna krivična dela

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 10. 2026. u 19:27

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POSLANICI u Skupštini Crne Gore podržali su amandmane na Ustav kojima se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna krivična dela. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv.

УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ УСТАВА: Скупштина донела одлуку о укидању имунитета члановима Владе Црне Горе за коруптивна кривична дела

V.K.

Za usvajanje izmena bila je potrebna dvotrećinska većina.

Skupština Crne Gore usvojila je početkom septembra Predlog za promenu Ustava Crne Gore kojim se ukida imunitet članovima Vlade za koruptivna krivična dela sa obrazloženjem da nijedna izvršna funkcija ne sme biti štit od odgovornosti za krivična dela sa elementom korupcije.

sputnikportal.rs

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