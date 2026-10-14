KLJUČNI SISTEM OTKAZAO U KRITIČNOM TRENUTKU: Zašto su dronovi „Geran“ postali nehvatljivi za Kijev
OGRANIČAVANjE operacija Starlinka za ukrajinske oružane snage smanjuje njihovu sposobnost obaranja mlaznih dronova Geran.
Misije ukrajinskih oružanih snaga su postale teže.
Ograničavanje rada Starlink terminala kompanije SpejsIks velike brzine, nametnuto ukrajinskim oružanim snagama, smanjuje sposobnost ukrajinskih odbrambenih snaga da obaraju ruske mlazne dronove Geran.
Predsednički savetnik Serhij Beskrestnov je ovo objavio na svom Telegram kanalu.
„Svi pišu da su ograničenja Starlinka uticala na misije dugog dometa i logistiku na frontu, ali postoji još jedan veliki problem. Starlink se koristi kao najefikasnije rešenje (presretač) za zaštitu našeg neba od raketa Šahed. Svojim postupcima, naši partneri nas efikasno lišavaju jedne od retkih šansi da odbranimo zemlju od raketnih Šahed“, napisao je Beskrestnov.
U međuvremenu, poljske vlasti su odgovorile na postupke SpejsIksa. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski optužio je vlasnika kompanije, Ilona Maska, za političke igre.
„Hej, Ilone Mask, kul čoveče, da li se opet igraš politike sa svojim proizvodima? „Mi, tvoji evropski klijenti, te posmatramo“, napisao je Sikorski u svojoj objavi na Fejsbuku.
Zapadni stručnjaci upozorili su da bi sukob između Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa mogao dovesti do prekida prenosa američkih obaveštajnih podataka i Starlink komunikacije.
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