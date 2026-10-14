MOGUĆE ESKALACIJE NA SVIM FRONTOVIMA: Dramatična najava načelnika Generalštaba
NAČELNIK Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga, general-potpukovnik Ejaj Zamir, upozorio je danas da postoji mogućnost bezbednosne eskalacije "na svim frontovima" i ocenio da nasilje izraelskih doseljenika nad Palestincima mora da se iskoreni svim sredstvima koja su na raspolaganju državi Izrael.
Zamir je to rekao tokom posete sedištu Centralne komande IDF-a, zajedno sa njenim komandantom, general-majorom Avijem Blutom, prenose izraelski mediji.
- Imajući u vidu brojna upozorenja na svim frontovima i osetljivost ovog perioda, povećana je mogućnost eskalacije - rekao je Zamir, navodeći da je 98. divizija raspoređena na okupiranoj Zapadnoj obali kako bi pojačala prisustvo izraelske vojske.
Načelnik Generalštaba IDF je kazao da u ovom osetljivom periodu mora da se održi budnost i spremnost na svakom frontu, sačuva sloboda delovanja i brzo spreče pretnje.
On je dodao da IDF "goni i bori se protiv terorizma svuda" i da je izraelska vojska u stanju visoke pripravnosti za prelazak na široke ofanzivne operacije protiv svake strane koja pokuša da ugrozi izraelske civile.
Zamir je naveo da se "osetljiv period" odnosi i na aktuelnu berbu maslina, tokom koje često dolazi do pojačanog nasilja izraelskih doseljenika nad palestinskim uzgajivačima.
- IDF će nastaviti da deluje kako bi omogućio da se berba odvija uz očuvanje javnog reda i bezbednosti svih stanovnika na tom području - rekao je Zamir.
On je kazao da nanošenje štete i nasilje nad nevinim ljudima nisu odraz izraelskog niti jevrejskog duha.
- Takve postupke treba osuditi i iskoreniti svim sredstvima koja su na raspolaganju državi Izrael - poručio je Zamir.
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