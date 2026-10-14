Svet

LONDONSKA KAPITULACIJA: Zelenski zakukao pred britanskim premijerom - "Spremni smo za primirje sa Rusijom"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

14. 10. 2026. u 19:21

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UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas u Londonu da je Ukrajina spremna za primirje i pregovore sa Rusijom, ali da najnoviji ruski napadi na ukrajinsku teritoriju pokazuju nastavak eskalacije sukoba uprkos razgovorima o mogućem energetskom primirju.

ЛОНДОНСКА КАПИТУЛАЦИЈА: Зеленски закукао пред британским премијером - Спремни смо за примирје са Русијом

Foto: Credit: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Zelenski je tokom sastanka sa britanskim premijerom Endijem Bernamom zahvalio britanskoj vladi i narodu na podršci Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

 - Spremni smo za bilo kakvo primirje. Od samog početka ruske okupacije bili smo spremni da zaustavimo ovaj rat, sednemo i razgovaramo. Svaki dijalog je bolji od napada - rekao je Zelenski. On je ocenio da nastavak ruskih napada nije u skladu sa idejom energetskog primirja i ukazao na potrebu zaštite ukrajinske infrastrukture i stanovništva.

Zelenski je najavio da će sa britanskim premijerom razgovarati i o problemima u vezi sa funkcionisanjem sistema Starlink i razmenom obaveštajnih podataka. Ukrajinski predsednik Zelenski u poseti je Velikoj Britaniji gde se sastao s Bernamom i sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim.

(Tanjug)

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