POKRAJINSKI parlament nemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt je na vanrednoj sednici većinom glasova usvojio zajedničku rezoluciju, koju su podnele poslaničke grupe Alternativa za Nemačku (AfD) i BSV (Savez Sara Vagenkneht – za razum i pravednost), kojom se poziva na hitno ukidanje ekonomskih sankcija Rusiji i obustavu vojne pomoći Ukrajini.

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Za usvajanje dokumenta glasali su poslanici stranaka AfD i BSV, navodi se u saopštenju landtaga (pokrajinskog parlamenta). Predstavnici Hrišćansko-demokratske unije (CDU), Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), Zelenih i stranke Levica glasali su protiv. Nakon glasanja onemogućeno je razmatranje alternativnih nacrta koje su predložile druge poslaničke grupe.

Usvojeni dokument obavezuje regionalne vlasti da u Bundesratu (domu koji predstavlja nemačke savezne pokrajine) pokrenu odgovarajuću mirovnu inicijativu.

U zajedničkom saopštenju, stranke AfD i BSV zahtevaju hitno ukidanje ekonomskih i finansijskih sankcija Rusiji, obustavu isporuke vojne pomoći Kijevu, prekid svake finansijske podrške koja prevazilazi okvire humanitarne pomoći, kao i podršku prelasku Ukrajine na neutralni status u sklopu uspostavljanja dugoročnog bezbednosnog poretka.

Govoreći na sednici, kopredsedavajući poslaničke grupe AfD Ulrih Zigmund naglasio je da je ovo prva takva mirovna inicijativa pokrenuta u nekom od nemačkih pokrajinskih parlamenata. Prema njegovim rečima, dosadašnja politika dovela je samo do pogoršanja ekonomske situacije u Nemačkoj. Zigmund je napomenuo da je Berlin od početka sukoba izdvojio oko 28 milijardi evra za pomoć ukrajinskim izbeglicama i 23 milijarde evra za vojnu pomoć Kijevu, čime je ta sredstva uskratio sopstvenim građanima. On je oštro kritikovao vladajuće stranke.

„Vi ne vodite politiku u interesu Nemačke, već u interesu bilo koga drugog na svetu. Naš novac treba da ostane u našoj zemlji“, istakao je ovaj političar, dodajući da se sredstva nemačkih poreskih obveznika, koja se šalju Ukrajini, uskraćuju nemačkim građanima.

Zigmund je takođe rekao da namerava da se u decembru kandiduje za premijera pokrajine.

Istovremeno, vladajuća koalicija i opozicija oštro su kritikovale ovu rezoluciju.

Vršilac dužnosti premijera Saksonije-Anhalta, Sven Šulce (CDU), oštro je osudio poteze stranaka AfD i BSV, nazvavši dešavanja u parlamentu „predstavom“. On je naglasio da pokrajinski parlament nema nadležnost nad spoljnom politikom i da „u krajnjoj liniji nema načina da utiče na postizanje mira“.

Šulce je takođe doveo u pitanje tajming glasanja, opisavši tu inicijativu kao „svadbeni poklon“ stranke AfD stranci BSV, sa ciljem formiranja potencijalne koalicije. Prema njegovim rečima, vlada će razmotriti usvojenu rezoluciju i „na kraju postupiti na odgovarajući način“.

sputnikportal.rs

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