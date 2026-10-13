MANDIĆ - OPOZICIJA 4:0: U Parlamentu Crne Gore nije prošlo tajno glasanje o smeni predsednika skupštine

INICIJATIVA opozicije za smenu predsednika Skupštine Crne Gore je odbijena glasovima većine.

V.K.

Od 78 poslanika protiv njegove smene glasao je 41 poslanik, dok ih je 37 bilo za. Ovo je četvrti bezuspešni pokušaj DPS i ostalih opozicionih stranaka da se reše Andrije Mandića.

Žustro je danas bilo u Skupštini Crne Gore na kojoj su se na dnevnom redu našla dva predloga za razrešenje šefa parlamenta Andrije Mandića, lidera Nove srpske demokratije. Inicijativa opozicije za razrešenje Mandića pokrenuta je nakon što je predsednik Skupštine uputio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločince. Pored 35 poslanika opozicije i Bošnjačke stranke, predlog je podnelo i deset poslanika Nove, zajedno sa Mandićem!

Mandić je predložio četiri tačke dnevnog reda: inicijative NSD i opozicije o njegovoj smeni i predloge zakona o strancima i zakona o porezu na imovinsku korist ostvarenu rešavanjem stambenih potreba funkcionera. Nakon usvajanja dnevnog reda, većina poslanika vlasti napustila je sednicu i nisu učestvovali u raspravi.

Pod lupom Satlera PRE kolegijuma, predstavnici parlamentarne većine sastali su se sa šefom Delegacije EU u Crnoj Gori Johanom Satlerom. Tema razgovora bile su ustavne promene. Evropska komisija insistira na napretku u reformama koje su povezane sa poglavljem 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava. Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec poručio je dan ranije da odgovornost za usvajanje ustavnih promena dele sve partije koje podržavaju članstvo Crne Gore u EU, vlast i opozicija.

Lider GP URA Dritan Abazović rekao je da se ne glasa o Mandiću, već o tome da li je Ratko Mladić heroj ili ratni zločinac. Lider DNP Milan Knežević naveo je da postoji proročanstvo da će se Srbi gde god živeli naći ispod jedne šljive - i to da se ne guraju.

- Idemo li pod šljivu ili pod Brisel. Jer ovako kako su planirali DPS i potpisnici inicijative mi treba da stignemo bez sećanja jer je to najveći greh srpskog naroda. Prvo su nam zamerali što smo se branili od nasrtaja okupatora, onda su zamerali što smo se sećali pobeda, a najviše su zamerali što smo pamtili poraz. Da smo prestali da pamtimo kosovski boj, verovatno ne bi bilo rasprave o generalu Ratku Mladiću jer ne bi imali čega da se sećamo niti šta da branimo - naveo je Knežević, dodajući da je želeo da pita Martu Kos kako će pogledati u oči ljudi kojim su mudžahedini otkidali glave, pokazujući fotografije glava.