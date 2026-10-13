AMERIKANCI NE MOGU NIŠTA HUTIMA Tramp: Ponašaju veoma loše, možda bi Erdogan mogao da interveniše

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se pripadnici jemenskog pobunjeničkog pokreta Huti, koji kontrolišu velike delove Jemena, "ponašaju veoma loše", navodeći da bi "možda" mogao da zatraži od predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

-Mislim da bi predsednik Erdogan uradio ono što bih od njega tražio, rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.

Huti, koje podržava Iran, od 2014. godine ratuju protiv vlade Jemena koju podržava Saudijska Arabija, ali je sukob intenziviran otkako su SAD započele osmomesečni rat protiv Irana, navodi agencija.

Huti su u poslednje vreme pojačali napade na komercijalne brodove u Crvenom moru i strateškom moreuzu Bab el Mandeb.

Ta pobunjenička grupa je poslednjih dana izvela napade na međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, u kojima je poginulo 13 ljudi, dok je više od 300 osoba, a vazdušni saobraćaj iznad saudijske prestonice obustavljen.

(Tanjug)

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